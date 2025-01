La nova vida de Rocío Flores: cotxe de luxe, vestits de núvia i un revés dolorós

Rocío Flores ha vist com 2024 va ser un any en què va haver de fer front a un revés dolorós. La jove va haver d'assumir la seva ruptura definitiva amb la seva mare, Rocío Carrasco. Tot i aquesta circumstància en la qual no hi ha marxa enrere, la filla d'Antonio David Flores ha viscut uns mesos molt intensos.

Immersa en la seva feina en una empresa de cosmètics després de deixar el seu lloc com a col·laboradora televisiva, Rocío acabava l'any de la millor manera possible. La influencer compartia amb els seus seguidors un vídeo en el qual apareixia muntada en un cotxe de luxe que la conduïa a les instal·lacions d'una botiga de vestits de núvia.

"He tingut la sort de poder viure una experiència inoblidable", reconeixia Rocío Flores, que explicava que havia elegit l'experiència vip. La neta de Rocío Jurado va arribar a provar-se fins a tres tipus de vestit que van servir perquè ho sentís per un dia.

Rocío Flores sorprèn a tothom donant a entendre que es casa

"Ha estat increïble. Si us caseu, us recomano que demaneu la vostra cita gratuïta amb la vostra assessora personalitzada al link que us deixo a les meves històries", explicava.

Després de veure la publicació al seu mur, són molts els que es preguntaven si entre els seus plans per a 2025 hi ha passar per l'altar. Ella mateixa deixava clar que no. Pel que sembla, Flores acceptava la proposta de veure's davant del mirall vestida de núvia únicament amb fins publicitaris.

Qui sí que podria repetir experiència de contreure matrimoni, aquesta vegada per l'església, és la seva mare, Rocío Carrasco. Fa diversos mesos, la filla de Rocío Jurado confirmava que coincidint amb el 25è aniversari de l'inici de la seva història d'amor amb Fidel Albiac tornava a casar-se.

Fa gairebé una dècada, concretament el 2016, l'ex d'Antonio David i la seva actual parella es casaven. Una cerimònia civil marcada per l'absència dels fills i la família d'ella que es va celebrar a la finca Valdepalacios, un hotel de cinc estrelles situat a Toledo.

Rocío Carrasco reconeixia en una de les seves últimes intervencions televisives que porta un temps feliç. Així i tot, reconeixia que és una cosa que no ha estat fàcil: "M'ha costat ser feliç. Jo no puc dir que sigui feliç, hi ha coses que no podré canviar i m'he d'acostumar a viure així", reconeixia.

Rocío Flores no veu la seva mare des de fa gairebé una dècada

Unes paraules amb les quals, sense anomenar-los, es referia al distanciament que manté amb Rocío i David.

Una situació que Rocío Flores s'ha vist obligada a assumir després de 9 anys sense tornar a veure's. Per aquell temps la jove, que tenia 17 anys, es va acomiadar de la seva mare per anar-se'n amb el seu pare a l'estiu.

La seva idea era assistir al setembre a la boda de Rocío Carrasco i Fidel Albiac. No obstant això, aquest fet mai es va produir i Rocío no va tornar a veure la seva mare. Ara sembla clar que els germans no seran testimonis del nou enllaç de la filla de 'La más grande'.