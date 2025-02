Nagore Robles ya no esconde lo que ha descubierto sobre Víctor Sandoval: 'Es un…'

Nagore Robles acudía este lunes a Mañaneros para hablar de su participación en Bake Off: famosos al horno. La televisiva aprovechaba su presencia en el plató de La 1 para dedicar unas palabras a su compañero Víctor Sandoval. "Es un valor seguro", afirmaba Nagore, dejando claro que el colaborador da mucho juego en la pequeña pantalla.

"Es maravilloso", añadía sobre el madrileño, quien está demostrando en el concurso culinario sus cualidades como repostero. Nagore señalaba que Sandoval "lo da todo" en cada una de sus intervenciones televisivas. Además, apuntaba que con él "te mueres de la risa, tiene mucha gracia", aseguraba.

Alba Carrillo, tertuliana del citado espacio, reconocía que ella había sido la persona en la que Sandoval confió para recibir sus primeros consejos sobre repostería. "Pero solo el primer día", matizaba, dando a entender que como alumno no era del todo aplicado. "A mí me quemaba el cerebro...no podía", dejó caer entre risas la ex de Fonsi Nieto.

Nagore Robles asegura que Víctor Sandoval es un "valor seguro"

Cabe recordar que en la última entrega del citado espacio de la cadena pública, Víctor Sandoval fue nominado para abandonar el concurso. Finalmente, el jurado decidió que quien debía colgar el delantal era Isabel Gemio. De esta manera, el público podrá ser testigo de nuevos postres del que fuera colaborador de Sálvame al menos una semana más.

El pasado mes de noviembre, coincidiendo con las grabaciones del programa, Ni que fuéramos preguntó a Nagore Robles cómo veía a su compañero Víctor Sandoval. Entonces Belén Esteban tomó la palabra y se interesó por el papel del tertuliano en el programa de cocina. "Víctor ya sabes cómo es", comenzó diciendo la que fuera concursante de Gran Hermano 11, quien a continuación aseguró: “lo está haciendo superbién”.

La ex de Sandra Barneda después dio más detalles del concurso que estaba haciendo Sandoval: "Está gracioso, rápido y se está esforzando muchísimo. Estamos disfrutando mucho de Víctor, es un regalo tenerlo, ya lo sabéis", aseguró la vasca entonces.

Víctor Sandoval ha reconocido la razón por la que no quiere abandonar el concurso

Nagore, además, calificó su propia experiencia en Bake Off como positiva. “Estoy muy contenta haciendo pasteles, magdalenas y todo lo que podamos”, reconoció, desvelando después lo que la cadena pública pidió a los participantes. “TVE quería humor y eso es lo que va a tener”, adelantaba.

Mientras tanto, Sandoval intenta mantener su delantal semana a semana. Consciente de que lo suyo no es la repostería, el madrileño no quiere ser el próximo en abandonar el programa.

“No me quiero ir porque me lo paso muy bien”, aseguraba Víctor, consciente de que está en la cuerda floja. Una situación que le ha llevado a darse cuenta de que si no se esfuerza podría ser el próximo expulsado.