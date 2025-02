Impactante: destapan por qué la infanta Elena visita tantas veces a Juan Carlos I

La infanta Elena se ha convertido en una de las personas fundamentales en la vida de Juan Carlos I. Su unión siempre ha sido muy fuerte, pero de un tiempo a esta parte, la primogénita del emérito no se separa de él. El motivo acaba de ser destapado y apunta a la preocupación de Elena por el deterioro de su padre.

A sus 87 años, Juan Carlos atraviesa un momento complicado de salud. Hace meses que ha experimentado un bajón considerable que ha mermado de manera preocupante su movilidad. Por ello, la infanta Elena viaja muy a menudo hasta Abu Dabi para vigilar de cerca la evolución de su padre.

El motivo que le impide a la infanta Elena dejar solo a Juan Carlos I

La relación entre la infanta Elena y su padre, el rey emérito Juan Carlos I, ha cobrado una gran relevancia en los últimos tiempos. La hermana mayor de Felipe VI ha intensificado sus viajes a Abu Dabi, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre el exmonarca.

Ahora se ha destapado el motivo que lleva a la infanta Elena visitar tantas veces a Juan Carlos I: está preocupada por su salud. La salud de Juan Carlos, que ha sufrido varios problemas médicos en los últimos años, es ahora un asunto de gran angustia en la familia.

El emérito, a lo largo de su vida, ha enfrentado múltiples baches de salud, pero en los últimos meses su estado ha empeorado considerablemente. La infanta Elena, muy cercana a su padre, ha demostrado su preocupación y se ha mostrado como una de las figuras clave al acompañarlo.

En particular, Juan Carlos ha lidiado con problemas de movilidad que han afectado significativamente su calidad de vida. Lo que ha hecho que la infanta intensifique sus visitas a Abu Dabi para interesarse por su evolución, como confirma Monarquía Confidencial.

La hermana de Felipe, incluso viajó a Ginebra en la pasada primavera para acompañar a su padre en uno de sus tratamientos médicos. En Suiza el emérito se sometió a alternativas con células madre para mejorar su movilidad. Sin embargo, parece que estas no han funcionado como esperaban y los médicos auguran que acabará sus días en silla de ruedas.

Esta idea de futuro no le complace en absoluto a Juan Carlos quien se niega en rotundo a no valerse por sí mismo. En el recuerdo tiene a su madre y a sus hermanas, las infantas Pilar y Margarita de Borbón, y no quiere acabar como ellas. Lo que hace fundamental el apoyo de su hija Elena en estos complicados momentos.

La infanta Elena, el gran apoyo de Juan Carlos I

A medida que la salud de Juan Carlos continúa siendo un tema de preocupación, las visitas de la infanta Elena se vuelven más significativas. La relación entre padre e hija se está fortaleciendo y la madre de Froilán está siendo clave en la vida del emérito.

Aunque Cristina también suele visitar a su padre, es Elena la encargada de comprobar la evolución de su salud. Ella ha interrumpido planes personales y familiares, incluso durante las festividades, para poder estar junto a su padre.

Uno de los puntos fuertes de Juan Carlos es su vitalidad y las ganas que todavía mantiene de disfrutar de sus planes de ocio. Sus viajes a Sanxenxo resultan de gran ayuda para alimentar su ánimo y evitar que caiga en la angustia y el miedo.

Fuentes cercanas afirman que está muy concienciado en llevar una vida saludable y hacer todo lo posible para no perder movilidad. “Está dispuesto a ‘recuperar’ la mayoría de la movilidad de su pierna izquierda”, cuentan.

Un esfuerzo loable, pero que para los expertos no evitará el deterioro del sistema musculoesquelético. “A medida que envejecemos se deteriora causando una disminución de nuestras habilidades físicas”, comentan.