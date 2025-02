Meghan Markle, ¿Coqueteando con su cuñado, Guillermo?

La familia real británica siempre ha sido un foco de atención, con cada uno de sus movimientos siendo objeto de comentarios y especulaciones. En especial, la salida de Harry y Meghan de sus funciones reales ha sido uno de los temas más discutidos. Su decisión de apartarse del rígido protocolo real no solo sorprendió al mundo, sino que también continuó alimentando el debate sobre su relación con la familia real. A pesar del tiempo transcurrido, el interés por la pareja sigue siendo enorme, con cada nuevo capítulo de su historia captando la atención de los medios.

En su nuevo libro 'Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants', el periodista Tom Quinn revela cómo los gestos afectuosos de Meghan Markle generaron rumores de coqueteo. Según Quinn, estos gestos de la duquesa de Sussex hicieron sentir incómodo al príncipe Guillermo y alimentaron chismes que empeoraron la relación entre los hermanos.

Un choque cultural en el palacio

Meghan Markle no entendió cómo su comportamiento chocaba con las normas de la familia real británica. La duquesa, que en California está acostumbrada a saludar de manera afectuosa, no vio ningún problema en abrazar a Guillermo. Sin embargo, Quinn sugiere que esta cercanía fue malinterpretada por los empleados del palacio, que pensaron que Meghan estaba flirteando con el príncipe.

Quinn explica que, aunque no hubo ninguna intención de coquetear, la atmósfera creada por estos gestos afectuosos aumentó la tensión entre los hermanos, algo que ya estaba latente en ese momento.

El primer encuentro incómodo entre Meghan y Guillermo

En su libro 'Spare', Harry recuerda cómo su hermano reaccionó al primer abrazo de Meghan. “Le presenté a Meg, que se inclinó y le dio un abrazo, lo que lo asustó por completo, se echó hacia atrás”, dice Harry. Meghan, que considera los abrazos una forma natural de saludar, no comprendió la sorpresa de Guillermo. “Quizás Guillermo esperaba que Meg hiciera una reverencia, pero ella no lo sabía y yo no le dije nada”, añadió Harry, explicando que las costumbres británicas le resultaron desconocidas a Meghan.

Para Meghan Markle, la cercanía física era algo común, pero sus efusivos abrazos y besos e la mejilla causaron incomodidad en el palacio. La situación mostró las diferencias culturales que existían entre Meghan, nacida en Estados Unidos y la familia real británica, algo que afectó la relación desde ese momento.

Tensiones entre los hermanos

El comportamiento de Meghan Markle no solo afectó su relación con Guillermo, sino también con Harry. La relación entre los dos hermanos comenzó a tensarse después de ese primer encuentro y continuó deteriorándose con el paso de los años. El libro de Quinn indica que las fricciones entre ellos aumentaron, a raíz del gesto de la duquesa de Sussex.

Harry ha reconocido que esas diferencias de comportamiento marcaron el inicio de un distanciamiento. Este alejamiento se acentuó cuando él y Meghan decidieron abandonar sus funciones reales y empezar una nueva vida en Estados Unidos, alejados de la familia real inglesa. Tras los últimos escándalos protagonizados por los duques de Sussex no parece que un acercamiento entre hermanos sea venidero, al menos, por ahora.