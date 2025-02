Nadie esperaba lo sucedido entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja en Canarias

Anabel Pantoja y Omar Sánchez vivieron una historia de amor que duró cuatro años y que culminó en boda. Sin embargo, la pareja rompió cuatro meses después del enlace, un hecho tras el que ahora nadie podía imaginar lo que recientemente ha sucedido.

Y es que Anabel y Omar han subido a su perfil de Instagram dos historias similares a la misma hora, mismo lugar y e idéntica música de fondo. Un hecho que bien podría significar la reconciliación de la expareja después de años en guerra.

Anabel compartía con sus seguidores un vídeo grabado descendiendo desde un ascensor público con vistas a una playa de Gran Canaria. Omar Sánchez, por su parte, dejaba a la vista algunas imágenes confirmando que se encontraba en el mismo lugar que su ex.

Casualidad o no, la publicación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez que tanto está dando que hablar

De fondo, ambos coincidían en reproducir el mismo fragmento de Baile Inolvidable, un tema de Bad Bunny. En concreto, Anabel y Omar parecen haberse puesto de acuerdo en escoger el momento en el que la letra dice: “No, no te puedo olvidar; no, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar”.

Raquel Bollo, en su primera tarde como colaboradora de TardeAR calificaba este hecho como de "coincidencia". Leticia Requejo, por su parte, acusaba a Omar Sánchez de “engancharse” a Anabel a cada oportunidad que tiene.

En un momento en el que los rumores de crisis apuntan a Anabel Pantoja y David Rodríguez, ella y su ex publican la misma canción. Un tema reggaetonero de Bad Bunny que habla del desamor y que hace pensar si hay algo más detrás de esta supuesta coincidencia.

Fue en enero de 2022, hace ahora tres años, cuando Anabel y Omar decidieron tomar caminos separados. Una ruptura sobre la que Anabel reconoció ser la persona "que toma la decisión". La andaluza explicó que tras una crisis de pareja ella se dio cuenta de que la relación no avanzaba.

"Le dije que había amor, cariño y afecto, pero que no había nada más", explicó la sobrina de Isabel Pantoja. Unas palabras que venían a confirmar que ya no sentían lo mismo el uno por el otro.

Omar Sánchez mostró su apoyo a Anabel Pantoja en el momento más duro de su vida

Tras la separación, Anabel decidió permanecer en Gran Canaria tras enamorarse de la isla. Tanto fue así que adquirió una vivienda en Arguineguín que después reformó y que ahora es el hogar en el que ha formado una familia.

Hace unas semanas, cuando se conoció que la hija de Anabel estaba ingresada en el hospital, Omar no tardó en tenderle su mano. "Es un tema muy delicado y tiene todo mi apoyo, tanto de mi familia como mío. Y siempre lo tendrá", reconocía ante los medios.

Un mes antes, cuando Anabel dio a luz, su ex decidió dedicarle unas palabras: "¡Enhorabuena! Muchas felicidades. Es un momento muy bonito y especial. Espero y deseo que salga con toda la salud del mundo llena de amor y felicidad que no lo dudo", escribió el instructor de surf a la que fuera su pareja.