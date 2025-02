El nombre de Joaquín Sánchez ha quedado envuelto en una nueva polémica que sacude su matrimonio con Susana Saborido. El programa Ni que fuéramos ha destapado una serie de mensajes privados entre el exjugador y la actriz de cine para adultos Claudia Bavel. Estas revelaciones ponen en el ojo del huracán a la leyenda del fútbol, quien hasta ahora no ha dado declaraciones al respecto.

La noticia ha causado revuelo, especialmente después de que se supiera que estos mensajes datan del 20 de diciembre de 2023 y del 20 de agosto de 2024. Las conversaciones dejan entrever una intención de encuentro entre ambos, aunque finalmente no se concretó. A pesar de ello, el contenido de los mensajes ha generado especulaciones sobre el impacto que podría tener en su matrimonio.

Esta filtración ocurre en un momento clave para Joaquín, quien actualmente se encuentra promocionando su programa El Capitán en América, un documental en el que muestra su lado más familiar. En él, se ha visto cómo su relación con Susana Saborido se ha mantenido sólida durante décadas. Sin embargo, esta nueva situación podría poner a prueba su estabilidad matrimonial.

Los mensajes que hacen temblar el matrimonio de Joaquín Sánchez y Susana Saborido

Ni que fuéramos reveló en exclusiva los mensajes que habría intercambiado Joaquín Sánchez con Claudia Bavel a través de Instagram. Según la información divulgada, la conversación comenzó el 20 de diciembre de 2023, cuando la actriz le envió una fotografía. La respuesta del exfutbolista fue inmediata: "Me he quedado anonadado".

A partir de ahí, la charla avanzó con un tono cada vez más cálido. En los mensajes, Joaquín le propuso a Bavel encontrarse en Barcelona, ciudad a la que había viajado por compromisos laborales. Concretamente, le sugirió verse en el Hotel Colonial para tomar una copa, pero el encuentro no llegó a materializarse.

El 20 de agosto de 2024, meses después de su primer intercambio, Joaquín contactó nuevamente con Bavel. Esta vez, se encontraba en Barcelona. Le preguntó dónde estaba y, tras enterarse de que ella estaba a diez minutos del Hotel W, intentó concretar un nuevo encuentro.

Sin embargo, el exjugador le comentó que no estaba solo, ya que, según cuenta, "le da cosa" dejarle solo. Por lo que todo indica que fue este el motivo por el que la cita se llevara a cabo.

Los mensajes fueron subiendo de tono. En un momento dado, Joaquín escribió: "Vale, corazón, te iba a decir de tomarla aquí, tranquilitos, pero ya es tarde. El día en que coincidamos será de órdago". Sin embargo, Claudia Bavel no se mostró muy convencida: "Amor, es que no te conozco como para irme a tomar algo a tu habitación", respondió.

Joaquín intentó suavizar la situación, señalando que él tampoco se sentiría cómodo. No obstante, la conversación no terminó ahí. Bavel respondió con un mensaje sugerente: "Me da pena no poder conocernos", y luego añadió: "Me has dejado con todas las ganas".

Entonces, la actriz quiso ir un poco más allá al pedirle que intentara buscar alguna solución al respecto. Ante esto, Joaquín cerró la charla con un escueto: "Estoy en ello".

El silencio de Joaquín Sánchez

Hasta el momento, Joaquín Sánchez no ha emitido ningún comentario sobre los mensajes filtrados. Su matrimonio con Susana Saborido, con quien lleva más de dos décadas y tiene dos hijas, podría estar en una situación complicada tras estas revelaciones.

Curiosamente, la filtración llega en plena emisión de El Capitán en América, donde se ha mostrado cómo Joaquín y Susana renovaron sus votos matrimoniales. Este episodio cobra ahora una nueva dimensión tras la aparición de estos mensajes.

Por su parte, Claudia Bavel ha reaccionado en redes sociales de forma ambigua. "¿Qué ha pasado? ¿Alguien me explica?", escribió, insinuando que desconoce la repercusión de la noticia.

La filtración de los mensajes entre Joaquín Sánchez y Claudia Bavel ha sacudido los cimientos de un matrimonio que parecía inquebrantable. Con el silencio de Joaquín como única respuesta, muchos se preguntan si esta crisis será superable o marcará el inicio del fin de su relación con Susana Saborido.