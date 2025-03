Muy fuerte: Leticia Requejo revela por qué no ha podido concursar en 'Supervivientes'

Leticia Requejo ha desvelado recientemente la verdadera razón por la que no es una de las concursantes de la presente edición de Supervivientes. La periodista, actual colaboradora de TardeAR, explicaba que fue una persona la que impidió que se embarcara en el citado reality. "Ana Rosa me dijo que prefería que no fuera", dejaba caer Leticia Requejo, confirmando que fue la veterana periodista quien le había quitado esa idea de la cabeza.

Requejo, que fichó en enero de 2018 como redactora y reportera de El Programa de Ana Rosa, aun así no cierra la puerta a intentarlo en próximas ediciones. "Ahora no, pero en unos añitos...", dejaba caer dando a entender que la idea participar en Supervivientes le atrae.

Leticia Requejo cuenta la razón por la que no ha ido a Supervivientes

Hace unos meses Leticia Requejo concedía una entrevista en la que repasaba sus comienzos en Telecinco. Según su testimonio, le costó adaptarse a ponerse delante de la cámara. "Me parecía muy distinto a la calle", aseguraba sobre su trabajo anterior como reportera.

Ahora, años después de comenzar a trabajar con Ana Rosa Quintana, Leticia reconoce que es un honor trabajar con ella. "Estoy muy agradecida, para mí siempre ha sido un referente, he crecido en mi casa viéndola", decía muy sincera.

Requejo no olvida que la presentadora apostó por ella desde el primer momento. "Ha habido veces que he podido dar informaciones que compañeros han puesto en duda y Ana Rosa siempre ha creído en mí", recordaba.

Después de tantos años juntas entre ambas comunicadoras hay un vínculo tan estrecho, que incluso le pide consejo en el terreno amoroso. "Me dice «céntrate un poco, tienes 34 años...»", confesaba en la citada charla.

Leticia Requejo mantiene un estrecho vínculo con Ana Rosa Quintana

No es de extrañar, entonces, que la tertuliana haya pedido opinión a Ana Rosa sobre la posibilidad de viajar hasta Honduras. El consejo que le ha dado es que al menos por ahora se quede en tierra. Habrá que esperar para ver si en la próxima edición Quintana considera adecuado que Leticia Requejo se convierta en concursante del citado reality.

"Ella ya me conoce", reconocía, dejando claro que después de tantos años y tantas horas de plató hay pocos secretos entre ellas. Tal es el nivel de confianza, que Requejo llegó a decir que la presentadora de El Programa de Ana Rosa tendrá que darle el visto bueno a un potencial novio.

A la espera de saber si más adelante se pondrá la camiseta de Supervivientes, por ahora la periodista se encarga de narrar a diario lo que sucede en el reality. Sin pelos en la lengua, Leticia Requejo ya ha desenmascarado a más de un concursante que quería dar una cara ante la audiencia ocultando cómo es en realidad.

Veremos qué sucede cuando a ella le toque en primera persona vivir esa experiencia en un medio hostil y con las cámaras atentas a todos y cada uno de sus movimientos.