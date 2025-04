El motivo por el que Joshua exige que le expulsen con urgencia de 'Supervivientes'

Joshua Velázquez, diseñador de moda y ganador de Maestros de la costura en 2020, ha exigido que lo expulsen de Supervivientes. El motivo es que el concursante ha llegado a su límite y no aguanta más. La presión del concurso y las condiciones extremas han llevado a Joshua a experimentar un bajón que se ha traducido en su deseo de abandonar.

Desde hace semanas, el estilista está sufriendo un desgaste mental significativo y se siente incapaz de continuar. “No me compensa”, aseguraba haciendo balance de su condición mental y cómo esta se ha convertido en una carga.

Joshua Velázquez exige salir de Supervivientes

Joshua Velázquez aceptó participar en Supervivientes con una gran ilusión y ganas de ponerse a prueba. No obstante, jamás pensó que las condiciones en Honduras iban a ser tan extremas y supondrían para él todo un reto. Un mes después de comenzar el concurso, Joshua se ha venido abajo y ha solicitado ser expulsado de Supervivientes.

El motivo que le ha llevado a hacer esta petición desesperada es la carga mental que lleva sufriendo desde hace días. Aunque a nivel físico se encuentra bien, su mente ha sido quien le ha jugado una mala pasada. Todos los que participan en Supervivientes señalan la importancia de tener la mente fuerte, y Joshua ha sucumbido a sus pensamientos.

El aislamiento de sus seres queridos ha resultado ser un reto considerable y la falta de contacto con su familia y amigos le afecta emocionalmente. Esta separación ha generado una profunda sensación de soledad que le ha afectado en su ánimo. “¿Estar tapándome la cara para llorar cada diez minutos?, no me compensa”, le dijo Joshua al resto de habitantes de Playa Calma.

La decisión de Joshua generó diversas reacciones entre sus compañeros que no tardaron en tratar de animarle. “No puede más”, comentaban entre ellos con la tristeza de ver el estado en el que se encontraba el diseñador. “Me voy chicos, ya no aguanto más”, aseguró al tiempo que se abrazaba con sus compañeros y activaba el protocolo de abandono.

Supervivientes logra que Joshua Velázquez recapacite

Horas después, al arranque de la sexta gala de Supervivientes, Jorge Javier acertó a hablar con Joshua tras verlo cabizbajo en la palapa. Era evidente que todavía no se había recuperado de su bajón anímico y que la idea de marcharse seguía estando muy presente.

“Es superduro, no me compensa”, le comentaba al presentador visiblemente afectado. “Cuando estoy de bajón me viene a la cabeza mi padre únicamente”, confesó, dejando claro qué persona es la única capaz de animarle.

De hecho, ha sido el recuerdo de este lo que ha provocado que Joshua se viniera abajo en pleno directo de Supervivientes. “Ha llegado un punto aquí que he perdido hasta la forma de su cara, no me acuerdo”, decía sin poder contener ya las lágrimas.

Uno de los motivos que ha colapsado al canario ha sido que esta semana todos los concursantes han tenido unos días muy complicados. Cayos Cochino se vio azotado por un fuerte temporal que puso al límite las capacidades de los supervivientes. Esto, sumado a las condiciones físicas que ya arrastran tras un mes en Honduras, ha hecho mella en Joshua.

No obstante, parece que la charla con Jorge surtió efecto y el estilista decidió darse una oportunidad y aguantar un poco más. Solo el tiempo dirá si el canario decide quedarse hasta el final en Honduras o activa de manera definitiva el protocolo de abandono.

Por el momento, lo que está claro es que sus compañeros quieren que se quede. En las últimas nominaciones, Joshua no salió nominado, por lo que, por lo menos, se queda una semana más.