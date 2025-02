Meritxell Huertas toma una decisión radical en 'Com si fos ahir' que nadie esperaba

Las oportunidades no esperan y Gina, interpretada por Meritxell Huertas, ha tomado una decisión sin vuelta atrás. La compraventa de un edificio es un negocio que no se puede dejar escapar, y ella, con su determinación, sigue adelante sin importarle quién esté o no presente.

Lo que no imagina es que su elección provocará una reacción en cadena, con Lídia al frente de una carrera contrarreloj para evitar lo inevitable. Mientras tanto, otros personajes de Com si fos ahir también se enfrentan a sus propios conflictos.

Joel oculta un inquietante secreto, Litus empieza a dudar de su decisión sobre Ismael e Íngrid no tiene intenciones de quedarse de brazos cruzados. Un capítulo lleno de tensión y revelaciones que dejará a la audiencia de TV3 en vilo.

Meritxell Huertas vende el edificio sin contar con Lídia

Gina siempre ha sido resolutiva. La venta del edificio estaba en el aire, pero sin noticias de Lídia, decide no esperar más y formaliza el trato con Àlvar. Lo que ella ve como una simple operación inmobiliaria podría ser visto por su prima como una traición.

Cuando Lídia se entera de lo ocurrido, no puede creerlo. No está dispuesta a aceptar que Gina haya tomado una decisión tan importante sin consultarle, y sale en su busca de detenerlo todo antes de que sea irreversible. Pero Gina ya ha firmado.

Joel y su inquietante libreta

Quique no da crédito a lo que encuentra en la libreta de Joel, ya que en ella descubre historias que no le pertenecen. Son relatos que hablan de él, de Cèlia y de Adrià, pero escritos como si fueran suyos. La pregunta es: ¿por qué? ¿Se trata de admiración o hay algo más detrás?

Por otro lado, Litus estaba decidido a que Ismael abandonara los estudios, pero Marta y Salva han conseguido que dude. Sus palabras han calado en él, y ahora no está tan seguro de estar tomando la decisión correcta.

Para Íngrid, Ismael necesita una lección y no está dispuesta a esperar. Ya ha trazado su plan, pero lo que nadie sabe es hasta dónde está dispuesta a llegar. ¿Se le irá de las manos? El próximo capítulo de Com si fos ahir promete emociones fuertes.