Meghan Markle ya no oculta qué pasa con David y Victoria Beckham

Durante años, Meghan Markle y el príncipe Harry compartieron lazos de cercanía con David y Victoria Beckham. Las dos parejas formaban parte de la élite británica, se apoyaban en eventos públicos y solían coincidir en causas sociales. Sin embargo, algo cambió, y aunque ninguno ha hablado directamente del tema, los gestos —o la ausencia de ellos— han sido más que elocuentes.

De la conexión inicial al distanciamiento

Al principio, todo parecía fluir con mucha naturalidad: David Beckham se mostró públicamente a favor de los Juegos Invictus, una de las iniciativas más personales del príncipe Harry. Por su parte, Victoria ayudó a Meghan a instalarse en el círculo de la moda británica, recomendándole diseñadores y elogiando su estilo. Incluso la llamó "una mujer encantadora".

Ambas parejas coincidieron en la boda real, pero según el libro La Casa Beckham: Dinero, Sexo y Poder, de Tom Bower, la amistad comenzó a deteriorarse justo antes de ese evento. Lo que parecía una relación sólida fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Una de las causas del alejamiento habría sido el creciente éxito de los Beckham en el mundo del entretenimiento, lo que no habría gustado al entorno de Meghan.

Celos, rumores y acusaciones

Una fuente cercana a la realeza afirmó recientemente que Meghan y Victoria “ya no se hablan” y que lo que alguna vez fue cercanía se transformó en competencia. Las comparaciones entre sus proyectos —desde documentales hasta presencia en redes sociales— no ayudaron a aliviar tensiones. Según esa misma fuente, Meghan se sintió incómoda con el impacto mediático del documental de David y la inminente serie sobre la ex Spice Girl.

Otra grieta habría surgido cuando Meghan, según se dice, acusó a Victoria de haber filtrado detalles personales a la prensa. Esa supuesta desconfianza dinamitó cualquier posibilidad de reconciliación, incluso se menciona un incidente durante una visita a Australia, donde Meghan interpretó la actitud de Victoria como un desaire. Por su parte, Victoria también se habría sentido señalada injustamente y lo que comenzó como una relación cordial y de apoyo mutuo, terminó con notable distancia entre ambas.

El roce entre Harry y David que lo cambió todo

El punto más delicado de esta historia se dio cuando el príncipe Harry contactó directamente a David Beckham para confrontarlo por supuestas filtraciones a la prensa del exfutbolista. El gesto fue interpretado por David como una traición. Beckham, que viajó más de 20 horas para apoyar a Harry en los Juegos Invictus de 2018, habría quedado plenamente dolido al ser ignorado por el príncipe durante el evento.

Desde entonces, los encuentros públicos entre ambas parejas han desaparecido. Ya no hay fotos conjuntas ni coincidencias en eventos clave y el silencio ha sido más revelador que cualquier declaración. Una amistad que un día llenó portadas, hoy parece archivada en el pasado.