Meghan Markle confirma la buena nueva: ¡Al fin sonríe el príncipe Harry!

Meghan Markle ha logrado un impresionante éxito con el lanzamiento de su marca As Ever. En menos de una hora, sus mermeladas ecológicas y otros productos exclusivos se agotaron, sorprendiendo incluso a sus seguidores más fieles. La duquesa de Sussex ha compartido con entusiasmo su éxito en redes sociales, mostrando su enorme felicidad por la recepción que ha tenido su nueva línea de productos.

Un arranque arrasador para la marca As Ever

En un mensaje lleno de gratitud, expresó: "Puede que nuestros estantes estén vacíos, ¡pero mi corazón está lleno! Se agotaron en menos de una hora y no tengo palabras para agradecerles... Esto es solo el comienzo". Esta reacción positiva ha dejado claro que la línea de productos ecológicos de Meghan Markle ha llegado para quedarse.

En la imagen que acompañó su publicación, Meghan Markle aparece con un look relajado y luminoso: un top blanco y pantalones básicos, colores que son parte del estilo de su marca. La estética de As Ever está llena de tonos claros que transmiten paz y energía positiva, algo que también se refleja en los vídeos donde la duquesa cocina o comparte recetas.

'Chantilly Lili': un postre familiar que conquista corazones

En uno de sus videos más recientes, Meghan Markle compartió un momento especial con su madre, Doria Ragland. Ambas están en la cocina de Meghan, y la duquesa le presenta su última creación: “Es nuestra 'Chantilly Lili', un delicioso postre que hemos llamado así por nuestra querida hija (Lilibet). Tan tan bueno y tan especial y dulce como ella”, comentó Meghan Markle mientras preparaba el postre.

Este tipo de interacciones familiares, junto con sus recetas y productos caseros, han capturado la atención de sus seguidores, convirtiendo a la duquesa en una fuente de inspiración. Su capacidad para conectar con el público a través de estas experiencias personales ha sido clave en el éxito de su marca.

Meghan Markle: Un fenómeno de ventas

El éxito de Meghan Markle no se limita a la comida. Su docuserie en Netflix, With Love, Meghan, también ha jugado un papel crucial en su popularidad. Los looks que ha lucido se agotaron rápidamente: un ejemplo claro fue la camiseta que usó en uno de los episodios, que voló de las estanterías en solo 24 horas.

Aprovechando este tirón mediático, Meghan Markle ha lanzado dos tiendas en ShopMy: una dedicada a la moda y otra a la belleza. En ambas, comparte productos que usa personalmente, y también especifica que algunas ventas generan comisiones para ella. Este enfoque comercial ha permitido a la duquesa de Sussex capitalizar su imagen y fortalecer aún más su presencia en el mundo del negocio y las redes sociales.