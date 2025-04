Máxima preocupación en 'Supervivientes' por Montoya: le duele y no deja de llorar

Supervivientes está dejando a la vista la tensión que en los últimos días están viviendo sus concursantes. En concreto, ha sido muy comentado el enfrentamiento entre Montoya y Pelayo Díaz, quien calificaba a su compañero de ser un "meme" antes de su llegada a Honduras. El de Utrera, muy dolido con las palabras del diseñador, se defendía: "No me faltes el respeto con lo del meme, que me duele".

Carlos Sobera intentó sin éxito quitar hierro al calificativo que acababa de escuchar: "No te des por ofendido con lo de meme, Montoya. No es un insulto", dejó caer el vasco.

Sin embargo, a Montoya no le sirvieron estas palabras. De hecho, replicó al presentador por lo que le había dicho.

Montoya reacciona llorando a los ataques de su compañero Pelayo Díaz

"No te apoyo ese comentario, a mí me duele", exclamó mientras rompía a llorar. Unos minutos después y, tras comprobar que el andaluz se había derrumbado, Carlos Sobera decidió pedirle disculpas.

Este quiso aclarar que no se trató de una falta de respeto "porque no todo el mundo consigue ser un meme". Según el presentador solo se puede hacer con las personas que traspasan la pantalla, "Por eso no lo veo un insulto", insistía.

Entonces fue cuando Pelayo pidió perdón y Sobera hizo lo propio: “Si te he hecho daño te pido también disculpas”.

Lo cierto es que la reacción de Montoya demuestra que le importa, y mucho, lo que piensen de él los demás. El que fuera concursante de La isla de las tentaciones no se quedó ahí, sino que se dirigió al asturiano respondiéndole con su misma moneda. "Tú eres un meme desde que naciste", soltó el andaluz.

Justo después, Carlos Sobera daba la palabra a Carmen Alcayde y a Damián Quintero, quienes dieron su punto de vista sobre el asunto. Entonces el presentador de Tierra de Nadie se percató de que Montoya había roto a llorar. Un gesto con el que dejaba a la vista que estaba muy afectado por lo sucedido.

Montoya no pudo evitar sentirse herido por las palabras de Pelayo Díaz

Montoya entonces aprovechó para explicar qué es lo que le había producido tanto dolor. "A mí me hiere eso porque lo he revivido", aseguró. Después señaló a Damián, quien dijo de él que solo ganaría la prueba de correr por la playa.

El ex de Anita Williams, visiblemente molesto, calificó el comportamiento de sus compañeros. "Y eso es de sinvergüenza, se lo digo así. Sinvergüenza y sinvergüenza; es lamentable", se quejaba.

Montoya no tuvo reparos en dejar aflorar el dolor que llevaba por dentro. "Tú no sabes lo que yo he sufrido. Esto es revivirlo todo", desveló para sentenciar después que él, ante todo, y más allá de un meme, es una persona.