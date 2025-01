Malas noticia para Sara Espígul: llegan los problemas en 'Com si fos ahir'

El próximo capítulo de Com si fos ahir promete estar cargado de intensidad y momentos que no dejarán indiferente a los seguidores de la serie. Las vidas de los protagonistas se entrecruzan en situaciones llenas de tensión, decisiones importantes y encuentros inesperados.

Entre todas las tramas, destaca especialmente la de Cèlia, interpretada por Sara Espígul, cuya relación con sus compañeros de trabajo se verá puesta a prueba. De esta manera, la mujer no vivirá sus mejores momentos en la ficción catalana.

Jarro de agua fría para Sara Espígul en Com si fos ahir

En el centro de este capítulo está Cèlia, quien vive momentos complicados en su entorno laboral. Junto a Miquel, decide cambiar el nombre de la consultoría, un paso importante para dar un nuevo enfoque a su proyecto. Sin embargo, no todo son buenas noticias.

Víctor, quien no está de acuerdo con las decisiones de la consultoría, aprovecha cada oportunidad para criticarla y ponerla en entredicho. Esta actitud afecta profundamente a Cèlia, generándole dudas y haciéndola sentir vulnerable en un momento en el que necesita apoyo.

Rodri busca un último encuentro con Eva

Paralelamente, Eva decide dar un paso definitivo en su relación con Rodri. Para evitar más encuentros incómodos, lleva las pertenencias de él al gimnasio, esperando que las recoja cuando ella no esté presente.

Sin embargo, Rodri no sigue el plan y aparece antes de tiempo, con la intención de verla y quizás tener una última conversación. Este encuentro promete traer momentos cargados de emoción y reflexión para ambos personajes.

Naiara deja claras sus intenciones con Karim

Por otro lado, Naiara vuelve a coincidir con Karim durante una práctica. Aunque él intenta mostrarse amable y cercano, ella no duda en marcar distancias. Naiara, determinada a no repetir errores del pasado, le deja claro que no tiene intención de volver a involucrarse con él.

Este choque entre ambos pone de manifiesto la evolución de Naiara como personaje, mostrando una actitud firme y decidida. El próximo episodio de Com si fos ahir aborda los desafíos personales y profesionales de los protagonistas.

En especial, la trama de Cèlia promete ser un punto clave, con Sara Espígul brillando en una interpretación que conecta con las inseguridades y fortalezas de su personaje.