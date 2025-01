Anuncio oficial de Julia Otero tres años después de superar su cáncer: 'La vida es...'

Julia Otero ha vuelto a abrir su corazón en una reciente entrevista con la revista Pronto. De esta manera, la periodista ha hablado con sinceridad sobre el cáncer que enfrentó hace cuatro años.

Otero ha explicado cómo esta experiencia marcó un antes y un después en su vida y cómo sigue presente en su día a día. Además, ha puesta sobre la mesa que los pacientes oncológicos conviven con la enfermedad incluso después del tratamiento.

El anuncio de Julia Otero tres años después de superar su enfermedad

"Es algo que aún tengo muy presente. Los pacientes oncológicos nunca dejamos atrás del todo la enfermedad", confiesa Julia Otero. A pesar de estar recuperada, la periodista sigue sometiéndose a revisiones periódicas para controlar su estado de salud.

"Paso controles cada tres meses y, hasta que no pasen 5 años, solo me planteo metas cercanas. El cáncer me ha enseñado que la vida es provisional", añade con reflexión.

La locutora, una de las voces más queridas de la radio, también ha hablado sobre cómo ha ajustado su rutina laboral para priorizar su salud. Aunque asegura que no tiene planes inmediatos de retirarse, ha encontrado el equilibrio perfecto entre su profesión y su bienestar personal.

"Por ahora no pienso en la jubilación, la radio me hace muy feliz y más ahora, que he conseguido trabajar cuatro días y descansar tres. Esta vida es buena para mi salud, que está muy bien. Con permiso de mis controles oncológicos, mi idea es seguir trabajando", explica.

Julia Otero está en un buen momento personal

Julia Otero ya había compartido anteriormente su experiencia en redes sociales, un espacio donde siempre ha mostrado su cercanía. En septiembre de 2022, la periodista celebró con alegría los buenos resultados de sus pruebas oncológicas trimestrales.

"Pasaron tres meses, hoy fueron mis pruebas oncológicas trimestrales, todo va bien. Mi cariño para los que estéis en ese proceso o en tratamiento aún", escribió. Dejando un mensaje de esperanza a quienes atraviesan situaciones similares.

Estas palabras de Julia Otero muestran su compromiso por normalizar las conversaciones sobre el cáncer y transmitir apoyo a quienes están en la misma lucha. Su enfoque en vivir el presente y disfrutar de la radio es un ejemplo de resiliencia y amor por la vida.