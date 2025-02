Finito de Córdoba recibe un inesperado comentario de Nagore Robles: 'Lo suyo...'

El mundo de la televisión siempre deja momentos inesperados, y la última edición de D Corazón no fue la excepción. Nagore Robles, una de las figuras más destacadas de Bake Off, visitó el programa para hablar sobre su experiencia en el talent de repostería. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue solo su evolución en la cocina, sino el inesperado comentario que lanzó sobre Finito de Córdoba.

"No considero que lo suyo sea una profesión", afirmó Robles sin titubeos, refiriéndose a la carrera del diestro. Esta declaración, que dejó a más de uno sorprendido, ha generado un intenso debate sobre la tauromaquia y la percepción de algunas figuras televisivas.

Con su comentario, Nagore no solo ha puesto en duda la profesión de Finito, sino que también ha abierto un debate sobre la percepción social de ciertos oficios. ¿Será este el inicio de una nueva polémica?

Nagore Robles ha demostrado que su talento no se limita a la televisión del corazón. Su paso por Bake Off ha sido recibido con gran entusiasmo, consolidándose como una de las favoritas del programa. Su dedicación y carisma han conquistado a la audiencia y han despertado especulaciones sobre su posible participación en MasterChef Celebrity en el futuro.

Uno de los momentos más comentados de su intervención fue cuando se refirió a Finito de Córdoba. Aunque fueron compañeros en Bake Off, Robles no ha tenido reparos en criticar abiertamente su profesión.

Esta declaración no solo ha puesto en evidencia las diferencias entre ambos, sino que también ha reabierto el debate sobre la tauromaquia en España. La reacción de los presentes no se hizo esperar, y Alba Carrillo no dudó en respaldarla: "Más uno, para que no te quedes sola".

La relación entre ambos no ha sido especialmente cálida. "Yo no tengo mucha afinidad con Finito, somos de mundos muy opuestos", ha asegurado Robles en el programa, dejando claro que su visión y valores distan mucho de los del torero.

De hecho, reveló que Finito de Córdoba fue uno de los primeros en abandonar el grupo de WhatsApp de los concursantes de Bake Off. Según sus palabras, no fue una pérdida especialmente sentida. "Se ha ido Finito, que tampoco lo echamos mucho de menos", comentó con naturalidad.

Finalmente, ha visto que ha hablado más de lo que debería: "Me meto en un jardín, pero no es el momento". Momento que aprovechó para reconducir la conversación a volver a hablar de las pruebas del concurso.

Las declaraciones de Nagore Robles en D Corazón han vuelto a demostrar su espontaneidad y sinceridad, sin miedo a opinar sobre sus compañeros o el mundo del corazón. Sus palabras sobre Finito de Córdoba han generado reacciones, dejando claro que no teme meterse en "jardines".