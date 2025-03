Lo que le faltaba a la princesa Charlene de Mónaco: 'Alberto era muy...'

Judit Mascó, la famosa modelo española, visitó por primera vez el plató de Al cielo con ella y sorprendió a todos al mostrar su agenda personal de 1992. Durante su entrevista con Henar Álvarez, la modelo compartió anécdotas de su vida como top model y de eventos de la alta sociedad. Uno de esos momentos incluyó una fiesta exclusiva en la que coincidió con el príncipe Alberto II de Mónaco.

Mascó abrió su agenda y, con nostalgia, comentó: "El relleno de esta agenda de papeles es brutal, te he traído el año 1992, todo marcadito con las cosas más importantes". En esas páginas, se destacaban momentos como el ensayo general de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona y una fiesta en el Puerto de Barcelona. En este evento, se dieron cita figuras destacadas, como deportistas de élite estadounidenses.

El encuentro de Judit Mascó con Alberto II de Mónaco: una anécdota desconocida, hasta ahora

La fiesta en el Puerto de Barcelona se convirtió en un punto clave en los recuerdos de Mascó. "Atracó un barco de lujo y ahí todos los deportistas de élite americanos estaban allí. Yo era la embajadora local y allí estaba hasta Alberto de Mónaco", explicó.

"¡Todas las realezas! Del pájaro este que acabo de citar... alguna anécdota tengo, era muy pesadito", recordó con humor, dejando entrever el tono irónico de sus palabras. El público interpretó que la modelo quiso inferir que el príncipe de Mónaco tenía actitudes insistentes de flirteo con Mascó.

A pesar de la tensión implícita en su comentario, la modelo no ahondó más en detalles sobre su relación con el príncipe monegasco. Ante la sugerencia de Henar Álvarez de "meterlo en el congelador", Judit respondió de forma clara: "No creo que haga falta porque la vida no le está yendo muy bien". Esta respuesta parece reflejar una clara crítica al príncipe Alberto.

Un vistazo a la época dorada de Judit Mascó: glamour

Mascó también compartió otros recuerdos de su agenda, como el 25 de julio de 1992, fecha de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. "No recordaba que me apunté la coreografía y los movimientos que debía realizar en el escenario del Estadio Olímpico para no equivocarme", confesó. Este detalle subraya la importancia que le dio a cada momento de esa época.

Además, recordó una fiesta organizada por Arnold Schwarzenegger el mismo año: "Era una fiesta matutina y luego nos fuimos a ver la final de atletismo, todo muy americano". Mascó también dejó entrever que, aunque algunos momentos quedaron fuera de la agenda, hubo eventos nocturnos que, por su naturaleza, no fueron registrados. "Lo que pasaba por las noches no te lo cuento porque son cosas que no se apuntaban en la agenda", dijo divertida.

Estas revelaciones de Judit Mascó muestran un vistazo de la fascinante vida de la alta sociedad y la realeza en aquellos tiempos. La mención a Alberto de Mónaco, junto con su actitud hacia él, reflejan, de nuevo, la fama que siempre ha acompañado al príncipe de Mónaco. Esta información, aunque anecdótica, no ha gustado a Charlene, que ha sufrido a lo largo de los años las infidelidades de su marido.