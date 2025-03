Leticia Requejo da la última hora de Gloria Camila: 'Ha tenido una relación...'

Leticia Requejo ha aprovechado el directo de TardeAR para dar una última hora de la vida sentimental de Gloria Camila. Después de que revelara hace unos días que la joven vuelve a estar enamorada, ha ofrecido más datos al respecto.

Aunque la hija de Ortega Cano ha desmentido tener pareja, la periodista se ha ratificado. Y lo ha hecho basándose en un nuevo dato. Ni más ni menos en el motivo por el que la famosa lo desmiente: “Él ha tenido una relación previa que no habría finiquitado”.

Leticia Requejo ofrece una última hora sobre la vida sentimental de Gloria Camila

Hace unos días, Leticia Requejo contó en TardeAR que Gloria Camila había vuelto a encontrar el amor. Y desveló que, al contrario de lo que se rumoreaba, su nueva pareja no era Manuel Cortés. Aunque sí era otro cantante: Álvaro García.

Esta información de la periodista ha sido desmentida directa e indirectamente por la hija de José Ortega Cano. Pero esta tarde, aquella ha vuelto a ratificarse en lo contado. Es más, ha explicado el porqué la joven lo niega y es que tiene un motivo de peso.

Así, ha manifestado: “Me llama la atención que públicamente no lo haya desmentido, que lo haya hecho a través de terceros. Por supuesto, me reafirmo en la información. Es su entorno el que me habla de este chico, Álvaro García, que ella presenta como novio, rollete o persona con la que tiene algo”.

“Sé que ella no lo quiere confirmar. Me dicen que lo hace porque le quiere proteger, posiblemente porque él ha tenido una relación previa a Gloria que no habría finiquitado o que no ha finiquitado como él quisiera”.

A lo que ha añadido: “A él se le ve entrando todas las noches y saliendo todas las mañanas de la casa de ella”. Y, entre bromas, ha expuesto: “A lo mejor es que comparten piso...”.

Reacciones a la información sobre Gloria Camila

La noticia ha generado diversas reacciones en el plató de TardeAR. Miguel Ángel Nicolás se ha sustentado en que Gloria niega estar con alguien.

Pero Verónica Dulanto, la presentadora, ha respaldado a su compañera. Es más, ha comentado: “Nos cuadra si este chico no ha acabado del todo sus cosas con la persona con la que ha estado. Como la novia saque el calendario...”.

La vida sentimental de Gloria Camila ha sido objeto de atención mediática en los últimos meses. En octubre de 2024, la joven confirmó su ruptura con David, con quien mantuvo una relación de cinco años. Tras la separación, ella se centró en su familia y en proyectos personales, manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa se refiere.

Álvaro García, el supuesto nuevo amor de Gloria Camila, es un cantante gaditano que ha ganado popularidad en los últimos años. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre su carrera, se sabe que ha lanzado varios sencillos y que su música ha sido bien recibida por el público. La relación entre ambos habría comenzado hace unas semanas, y según Requejo, el cantante ya ha sido presentado al círculo cercano y a la familia de la joven.