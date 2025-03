Alexandre Grimaldi, hijo de Alberto de Mónaco, da el paso definitivo: 'Mi padre...'

Alexandre Grimaldi, hijo del príncipe Alberto de Mónaco y la azafata Nicole Coste, ha crecido alejado del protocolo real y sin un puesto en la línea de sucesión. Su nacimiento fuera del matrimonio le impide reclamar el trono, según establece la Constitución del Principado.

A pesar de ello, mantiene una relación cercana con su padre y poco a poco ha ido ganando presencia en la esfera pública. En sus primeros años, Alexandre optó por mantenerse en un discreto segundo plano, lejos del foco mediático.

Sin embargo, con la llegada de la adultez, su actitud cambió por completo. A sus 20 años, el hijo de Alberto de Mónaco ha comenzado a destacar en el mundo de la moda, asistiendo a eventos de prestigio y relacionándose con figuras influyentes.

El hijo de Alberto de Mónaco da el paso definitivo

En los últimos años, Alexandre ha pasado de la discreción a la exposición mediática. Se ha dejado ver en eventos de moda en ciudades como Milán y Londres, y ha posado para revistas de prestigio. Su prima, Pauline Ducret, incluso contó con él para ser la imagen de su firma.

Sin embargo, aunque su presencia en este ámbito es cada vez más notable, no se plantea seguir una carrera como modelo. En una entrevista con Point de Vue, dejó claro su punto de vista. "Mi padre es príncipe y jefe de Estado, así que no me lo imagino".

No obstante, también reconoce que su presencia en el mundo de la moda no tiene por qué estar descartada por completo. Abre la puerta a la posibilidad de colaborar con marcas de prestigio, siempre y cuando su imagen y la de la firma coincidan.

Planes de futuro: un rol más activo en Mónaco

Más allá de su interés por la moda, Alexandre ha mostrado su intención de desempeñar un papel más relevante en el Principado. Aunque no puede aspirar al trono, su vínculo con Mónaco sigue siendo fuerte y quiere contribuir a su desarrollo.

En una entrevista con Tatler, explicó sus aspiraciones: "Va a ser interesante ser más mediático, mostrar más mi cara y estar ligado a mi familia". Además, expresó su deseo de trabajar en colaboración con su padre para convertirse en un embajador global de Mónaco.

Así, Alexandre sigue explorando sus intereses. De esta manera, todo apunta a que su futuro estará marcado por la combinación de su vida social y su relación con la monarquía.