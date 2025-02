Críticas a Alessandro Lequio por lo sucedido en 'Vamos a Ver': 'Tiene unos labios…'

Alessandro Lequio no esperaba la situación que vivió en primera persona la pasada semana en Vamos a Ver. El colaborador y sus compañeros comentaban en la sección dedicada a La isla de las tentaciones la llegada de Simone al reality y lo que puede suponer su incorporación para Sthefany. Sin embargo, Lequio hizo un comentario sobre el físico de la nueva integrante del concurso de Telecinco: "Tiene unos labios...", apostillaba el italiano.

Poco antes, Lequio había dejado clara su opinión sobre ambos: "Son feos, pero feos de bolas", afirmó el colaborador. Primero se detenía en Simone: "Él es feo, feo, e incluso un poco gordito". Después fue cuando se fijó en la boca de la nueva concursante femenina.

Las palabras de Lequio no pasaron desapercibidas para el resto de colaboradores, quienes le reprocharon lo que acababa de decir. "Oye, pero no todo está en el físico", replicó en un primer momento Adriana Dorronsoro.

Los compañeros de Alessandro Lequio frenan al italiano después de escuchar sus comentarios

Alejandra Rubio, por su parte, no pudo evitar dejar escapar lo que pensaba tras escuchar a Lequio. "Pero cómo dices eso, es que yo flipo, vamos", cuestionó la hija de Terelu Campos.

A continuación, era Giovanna González quien rebatía los argumentos del ex de Ana Obregón, explicando que a lo mejor ambos concursantes en lo que se han fijado es en otros valores. "Sí, por valores...", contraatacó entonces Alessandro Lequio.

"Oye, pero que hay gorditos mucho más guapos que delgaditos", opinaba Alexia Rivas. "Pero hay gorditos mejores que este", volvía a replicar Alessandro Lequio.

Sthefany y Simone se han convertido en la nueva pareja de La isla de las tentaciones. Él se ha propuesto ponerle las cosas muy difíciles a la pareja de Tadeo. El tentador italiano tiene un pasado con Sthefany y mantenía un tenso cara a cara con el novio de ella el pasado lunes en la hoguera del andaluz.

Alessandro Lequio ya criticó el físico de su hijo Clemente

Lo cierto es que parece que entre Simone y Sthefany hay una atracción que va en aumento. "Como tiene que ser, cuidarme", le decía Simone a Sthefany, mientras ella le hacía caricias confesándole que le cuida "como a un rey".

Mientras tanto, esta no es la primera vez que Alessandro Lequio hace comentarios sobre el físico de alguien. En 2020 el tertuliano recomendó a su hijo Clemente que hiciera ejercicio tras ver unas imágenes suyas en su perfil de redes. “Ponte en forma!!! Mens sana in corpore sano”, escribió Lequio.

Un consejo tras el que el hijo mayor de Alessandro Lequio reaccionó: “Hoy me he despertado con comentarios de alguna gente que dice que estoy gordo. Sí, estoy un poco gordo, pero a mí no me importa”, contestaba Clemente ante los consejos recibidos, incluyendo la advertencia de su padre.