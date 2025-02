Kiko Jiménez, muy aturdido, da la última hora sobre Maite Galdeano y Sofía Suescun

Tras conocer los últimos pasos que ha dado Maite Galdeano, Kiko Jiménez ha roto su silencio para dar una última hora sobre la relación de Sofía Suescun y su madre. Visiblemente aturdido, el colaborador de televisión ha lamentado la incómoda decisión que ha tomado su suegra.

Hace unos días, José Antonio León le desveló a la influencer en el plató de ¡De Viernes! la intención que tiene su madre de mudarse a su lado. Tanto es así que la exconductora de autobuses no ha dudado en poner en venta una de sus propiedades para comprar un terreno al lado de su hija.

“Tu madre ha puesto la casa de La Manga en venta y me consta que está buscando una casa cerca de la tuya”, aseguró de forma tajante el colaborador de televisión. Una noticia que, como era de esperar, no le sentó nada bien a la novia de Kiko Jiménez.

“Quiere hacer lo que yo he hecho… No sabe ni lo que dice ni dónde se mete. Ella puede vivir donde quiera. ¿Cómo se llama a la persona que quiere vivir cerca de tu casa, cruzarse con tus animales, ir al mismo supermercado...? ¿Un acoso?”, aseguró Sofía Suescun, muy enfadada.

Sin embargo, no fue hasta el pasado 16 de febrero cuando conocimos más detalles relacionados con la última decisión de Maite Galdeano. Aquel día, Kiko Jiménez acudió a su puesto de trabajo en el programa Fiesta, pero lo que menos se esperaba era la información que estaba a punto de desvelar Omar Suárez.

“Ese terreno se ha comprado hace una semana y media. La persona que lo ha comprado, y que, por lo tanto, va a ser vecina de uno de nuestros colaboradores, es Maite Galdeano”, aseguró el colaborador de televisión.

Kiko Jiménez reacciona a la última hora sobre Maite Galdeano y Sofía Suescun

Como era de esperar, esta noticia pilló totalmente desprevenido a Kiko Jiménez. Sin embargo, el novio de Sofía Suescun no tardó en confirmar que ya le habían llegado rumores al respecto:

“Me lo temía porque ya me había llegado a mí esta información... Pero tenía la esperanza de que no fuera así, que se lo hubiera pensado mejor y no lo hubiera hecho”.

Además, visiblemente aludido, Kiko Jiménez no se lo pensó dos veces a la hora de compartir lo que piensa sobre el último y polémico paso que ha dado Maite Galdeano. “Creo que no procede con la situación que hemos vivido”, añadió el colaborador de televisión.

Por otro lado, Kiko no pudo evitar empatizar con su pareja por este nuevo y duro golpe familiar. “Me pongo en la piel de Sofía y esto no es agradable”, lamentó el joven.

“Se podría haber quedado con su familia en Pamplona y no comprarse justo un terreno al lado de su hija cuando ella le ha pedido tiempo y espacio.[…]Esto es una faena porque perturba nuestra paz y nuestra tranquilidad, cualquier persona tiene derecho a vivir sin que la molesten”.