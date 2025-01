Maite Galdeano suelta el bombazo más inesperado sobre Sofía Suescun: ‘A ella no…’

Maite Galdeano ha vuelto a sentarse en el plató de ¡De Viernes! para hablar de cómo se encuentra la relación con su hija, Sofía Suescun. Después de que la joven manifestara hace unos días lo bien que está sin ella, la navarra ha querido dar su punto de vista. Y lo cierto es que no ha limado asperezas, pues ha soltado una bomba sobre la joven: ha desenmascarado su gran mentira.

Concretamente, Maite Galdeano ha dejado claro que la novia de Kiko Jiménez está engañando a todo el mundo con su supuesta alegría por cómo está viviendo la Navidad. Y es que ha manifestado que jamás le ha gustado y que todo lo hace por su trabajo como influencer.

Maite Galdeano destapa la verdad sobre Sofía Suescun

Maite Galdeano lleva meses distanciada de su hija y parece que la situación va para largo. Por el momento, Sofía no tiene ninguna intención de acercar posturas, como dejó claro hace unos días en el programa. Y es que reconoció que está viviendo una etapa tranquila y muy feliz, sin tener a su madre al lado.

Ahora, tras estas palabras, la navarra ha querido hablar largo y tendido sentándose en el mismo espacio. En este lo que ha hecho ha sido soltar un bombazo sobre su hija, pues ha desenmascarado la mentira que, según ella, está contando a todo el mundo. Ha dejado claro que, a pesar de la felicidad que destila en redes por las fiestas de Navidad, eso es una falsedad.

Maite ha revelado que a Sofía, que ha pasado estos días con la familia de su novio, nunca le han gustado estas fechas. Tanto es así que ha confesado lo que su hija siempre decía cuando las mismas llegaban: “Qué asco de Navidades. Qué hipocresía”.

Es más, Galdeano, que ha admitido que tiene nuevo novio, ha añadido: “No le gustaba celebrar y ahora, que es influencer, el arbolito lo tiene que hacer y las tonterías. Por trabajo tiene que dar ese perfil, pero a ella no le gustan”.

Un distanciamiento, el de Maite Galdeano y Sofía Suescun, que parece que va a prolongarse

A pesar de haber tirado por tierra a su hija con lo que ha contado, Maite Galdeano ha manifestado que desea reconciliarse con ella. Sí, porque lo está pasando muy mal lejos de su lado. Tanto es así que ha anunciado que se ha comprado un terreno donde vive aquella para hacerse una casa, pues necesita tenerla cerca.

Es más, ha reconocido lo que le gustaría que hiciera ahora Sofía: “Si me está escuchando me gustaría pedirle que me ayude. Sí, por el apoyo del arquitecto, el constructor, pon este material...”.

La situación entre madre e hija sigue siendo incierta. Mientras Maite expresa su deseo de reconciliación, Sofía parece enfocada en mantener su independencia y bienestar emocional, alejándose de las dinámicas familiares que considera perjudiciales. El tiempo dirá si logran encontrar un punto de entendimiento que les permita reconstruir su relación sobre bases más saludables y respetuosas.

Por ahora, el público sigue atento a cada desarrollo de esta historia, que combina elementos de drama y la influencia de la fama y las redes en las relaciones personales. La exposición mediática de sus diferencias plantea también una reflexión sobre los límites entre la vida pública y privada. Y también sobre cómo la presión de la opinión pública puede influir en la dinámica familiar.