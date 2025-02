Kate Middleton ya no se esconde: Sucedió este miércoles y no gustará a Harry

El enfrentamiento entre Kate Middleton y Meghan Markle parece no tener fin. En esta ocasión, la controversia ha surgido de un elemento poco común en disputas reales: la mermelada. Lo que parecía ser un simple gesto culinario por parte de la princesa de Gales ha sido interpretado como una nueva indirecta hacia su cuñada.

Un gesto aparentemente inocente que ha desatado especulaciones

Durante su reciente visita a Pontypridd, en Gales, junto al príncipe Guillermo, Kate Middleton compartió con un grupo de jóvenes jardineros su receta personal de mermelada de ciruelas. El detalle, que en otro contexto habría pasado desapercibido, ha sido resaltado por el medio británico The Telegraph. Parecería que la princesa de Gales estaría lanzando una indirecta a Meghan Markle, justo después del lanzamiento de su nueva marca, As Ever, con la que vende su línea de confituras.

Para muchos, la coincidencia es difícil de ignorar. Además, algunos medios han enfatizado la diferencia fundamental entre ambas. Mientras la duquesa de Sussex vende sus confituras, Kate Middleton las comparte de manera gratuita, reforzando su imagen pública, como una royal cercana y generosa.

Un nuevo capítulo en la tensa relación entre Kate Middleton y Meghan Markle

Esta no es la primera vez que la mermelada se convierte en protagonista de la eterna comparación entre ambas mujeres. El año pasado, cuando Meghan lanzó su línea de confituras, la Casa Real británica publicó un vídeo desatacando las mermeladas que se venden en las tiendas de los palacios reales. Muchos lo consideraron una respuesta implícita a la iniciativa de la duquesa de Sussex.

Desde entonces, cualquier movimiento de una de ellas parece interpretarse como un mensaje dirigido a la otra. Mientras Meghan Markle intenta consolidar su imagen de empresaria con su nueva marca, Kate Middleton sigue reforzando su papel dentro de la monarquía británica. La tensión entre ambas sigue siendo un reflejo de la tensa relación entre sus respectivos esposos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry.

El debate está servido: ¿Casualidad o estrategia?

Las redes sociales y la prensa británica han convertido esta anécdota en un tema de debate. Algunos consideran este hecho una mera coincidencia. Sin embargo, otros ven en la acción de la futura reina de Inglaterra una manera sutil de marcar diferencias con Meghan Markle.

Lo cierto es que la comparación entre ambas sigue alimentando titulares y aumentando el interés mediático sobre cada uno de sus pasos. Aunque la mermelada sea un elemento inesperado en esta historia, lo que realmente está en juego es la lucha por la imagen pública de cada una de ellas.