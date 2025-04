Kate Middleton, muda: su hermano rompe el silencio y cuenta la verdad

James Middleton, hermano de la Princesa de Gales, ha compartido recientemente detalles sobre su vida personal y su relación con Kate y Pippa. Aunque la atención pública suele centrarse en su hermana mayor, Kate, James ha aprovechado la oportunidad para hablar abiertamente sobre su infancia, sus dificultades y su vida actual. En una entrevista reciente, el joven, que ha vivido una serie de desafíos a lo largo de los años, se mostró sincero acerca de cómo su familia lo ha apoyado.

Un hermano que vio en sus hermanas figuras maternas

En su conversación con la versión británica de ¡Hola!, James relató cómo, durante su niñez, Kate y Pippa desempeñaron un papel fundamental en su vida. “Bromeo diciendo que de pequeño tuve tres madres; tuve a mi madre y a mis dos hermanas, que fueron figuras maternas para mí”, comentó. “Fui muy afortunado, tuvimos una infancia fantástica y me incluían en todo lo que hacían, y lo siguen haciendo”, añadió.

Hoy, James lleva una vida tranquila en una granja en la campiña de Berkshire, donde vive junto con su esposa, Alizée, y su hijo de 18 meses, Inigo. A pesar de la paz del campo, James bromea: “Tenemos la suerte de tener siete pubs en un radio de menos de dos kilómetros”. Lo que más valora es tener a sus padres, Carole y Michael, cerca: “Somos una familia muy unida y siempre nos han inculcado que la familia no se da por sentada”.

El vínculo con los perros y la familia Middleton

El amor por los animales, especialmente por los perros, es otra característica que une a James con su familia. En su entrevista, mencionó que sus hermanas comparten su pasión, aunque él está “en otra escala de pasión”. Además, comentó que el príncipe Guillermo, también amante de los perros, tiene una relación especial con un labrador negro llamado Wigeon, con quien creció.

Este amor por los perros fue clave en la vida de James Middleton cuando enfrentó una de las etapas más difíciles de su vida. En su libro Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, James detalló cómo su perra lo ayudó a superar una depresión clínica y un diagnóstico de TDAH. “Mis padres se sentían incómodos con el hecho de que me hubieran etiquetado como ‘clínicamente deprimido’”, escribió James.

Superación personal y apoyo familiar

James relató que, cuando su familia no entendía del todo sus problemas emocionales, su perra Ella se convirtió en su fiel compañera durante las terapias. “Los perros nunca me juzgaron”, recordó, y agradeció el apoyo de sus hermanas, quienes comprendieron mejor su situación. A pesar de los desafíos, James ha logrado salir adelante gracias a su familia y a su perseverancia, lo que le ha permitido vivir ahora con más paz y menos angustia.

La sinceridad con la que James Middleton ha compartido su historia resalta la importancia de la familia y el apoyo incondicional. Hoy, como padre y esposo, sigue transmitiendo esos valores que le fueron inculcados desde pequeño por Kate y Pippa.