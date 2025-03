Karla Sofía Gascón cumple 53 años mandando un polémico mensaje: 'Voy a seguir'

Karla Sofía Gascón ha regresado a sus redes sociales para celebrar su 53º cumpleaños. Y lo ha hecho a través de su perfil de Instagram y mandando un polémico mensaje: “Voy a seguir siendo exagerada”.

Hace varias semanas, Karla Sofía se convirtió en el centro de todas las críticas. Y todo tras la reaparición de unos antiguos tuits con contenido racista e islamófobo que publicó entre los años 2020 y 2023.

Una serie de publicaciones que, según hemos podido ver en este tiempo, han logrado hacer mella en la exitosa carrera profesional de Karla Sofía Gascón. Tanto es así que Jacques Audiard, director de la película Emilia Pérez, ha optado incluso por desligarse por completo de ella.

Ahora, ha regresado a las historias de su perfil de Instagram para celebrar un acontecimiento muy especial para ella. Y es que este mismo lunes, 31 de marzo, la actriz ha cumplido 53 años.

Sin embargo, Karla Sofía Gascón ha querido aprovechar esta fecha tan importante para mandar un nuevo y polémico mensaje, comunicado con el que se ha defendido de todas las críticas.

Karla Sofía Gascón aprovecha su 53º cumpleaños para mandar un polémico mensaje

Karla Sofía Gascón ha aprovechado el día de su cumpleaños para zanjar de una vez por todas la polémica en la que se ha visto envuelta en los últimos meses.

Tanto es así que, tras asegurar que actualmente está “tan a gusto y feliz”, ha querido dejar clara una cosa muy importante: “Jamás en mi vida he hecho daño a nadie”.

“Ni un comentario para intentar menospreciar a alguien por su color de piel, para ensalzar a dictadores, etcétera. Pueden manipular, mentir, descontextualizar o inventar lo que gusten”, ha asegurado Karla Sofía Gascón a continuación.

También ha confirmado que lo único que ha hecho toda la vida es “defender a la mujer, la diversidad sexual y la igualdad entre todos los seres humanos”. Además de “criticar el fanatismo, la delincuencia, el terrorismo y las guerras”.

“Les recomiendo que se entretengan en otra cosa que no sea en desvirtuar mis palabras para intentar encontrar algo malo en ellas con propósito de oscurecer mi luz... No sé cómo no se han dado cuenta de que es imposible”.

En este momento, y cansada de esta situación, Karla Sofía Gascón ha dejado claro que ella va a “seguir siendo sarcástica, irónica, exagerada, antitaurina, antifascista”. “Ni de extrema izquierda, ni de extrema derecha, ni xenófoba, ni antivacunas, ni misógina, ni homofóbica, ni transfóbica”, ha añadido.

Además, también ha querido desmentir “cualquier otra estupidez que puedan inventar, aunque su capacidad intelectual no les deje entenderlo”. Entre otras cosas, ha asegurado con ironía que ella no es “culpable del hambre en el mundo ni de que el sol no les dé en invierno en sus patios”.

“Por mucho que se repitan adjetivos en mi contra, no los hacen verdad. Les deseo un gran día, tanto como el mío”, ha asegurado Karla Sofía Gascón, poniendo punto y final a su polémica.