Jessica Bueno y Luitingo dan el paso definitivo en su relación: ‘Espero que…’

Jessica Bueno y Luitingo han dado el paso definitivo que consolida su relación: se van de aventura a la Riviera Maya. La pareja, que festejó hace unos días su primer año juntos, han querido celebrarlo por todo lo alto. “Espero que te lo pases bien”, ha escrito el cantante dando a conocer la sorpresa que le ha dado a la ex de Kiko Rivera.

Para Jessica ha sido toda una alegría conocer el que será el primer viaje transoceánico junto a Luitingo. Sin duda, ambos atraviesan por un buen momento y qué mejor que escaparse unos días para dedicarse tiempo a cultivar su amor. Aunque no han transcendido más detalles sobre qué harán en México, sí han desvelado que volarán el próximo 20 de enero.

Jessica Bueno y Luitingo consolidan su relación

Jessica Bueno y Luitingo están de celebración. Hace unas semanas cumplieron su primer aniversario como pareja, tan enamorados como el primer día. Ahora, ha sido el andaluz el que ha compartido la sorpresa que le ha dado a la modelo.

El paso definitivo que han dado Jessica y Luitingo ha sido planear una escapada a la Riviera Maya. “Un regalo para mi Jessi de desconexión, a disfrutar vida mía, espero que te lo pases bien”, ha publicado el cantante.

Bueno y el cantante se encuentran atravesando uno de sus mejores momentos. El amor surgió dentro de la casa de Gran Hermano y ya ha pasado un año desde que formalizaron su relación. Desde entonces se han vuelto inseparables y juntos han decidido compartir una vida en común en Sevilla.

A través de las redes acercan a sus seguidores a su día a día y comparten cada demostración de amor que se dedican. La última ha llegado a modo de storie, anunciando la gran sorpresa que Luitingo le tenía preparada a Jessica.

“Nos vamos a la 'Ribera Maya', o Riviera, su regalo de Reyes”, explica Jessica Bueno, sin poder ocultar una gran sonrisa. Este viaje es, sin duda, un gran paso en su relación porque será la primera vez que realicen una escapada transoceánica y sin niños.

Concretamente, será una semana la que Jessica y Luitingo aprovecharán para dedicarse tiempo como pareja. “Qué ilusión, una semana juntos de viaje, mi amor”, respondía Jessica.

Jessica Bueno y Luitingo se escapan a México

Aunque Luitingo ha encajado a la perfección en la vida de Jessica, esta escapada representa mucho para él. Por primera vez realizará un viaje con la modelo sevillana sin la compañía de sus hijos, a los que el cantante adora.

Además, llega después de haber celebrado la Navidad juntos, donde no han faltado las reuniones en familia. Tanto Jessica como Luitingo son muy familiares, por lo que no ha habido día en el que no estuvieran rodeados de los suyos. Ni siquiera en la celebración de su primer aniversario como pareja, ya que lo celebraron con los hijos de la modelo.

Sin embargo, ha llegado el momento de que la pareja tenga tiempo para ellos y disfruten en soledad el uno del otro. De ahí que hayan elegido la Riviera Maya como el escenario perfecto para presumir de su amor.

Los últimos días no han sido especialmente buenos para Jessica. El pasado fin de semana se sentó en ¡De Viernes!, para contar cómo fue su relación y posterior ruptura con Jota Peleteiro. Su entrevista le sirvió para desahogarse y empezar el año sin las cargas del pasado, pero vivió un mal momento al revivir ciertos episodios.

Como recompensa, Luitingo ha querido sorprenderla con este viaje de ensueño a México del que no han querido adelantar nada. Solo han desvelado que pondrán rumbo el próximo lunes 20 de enero y seguro que será un viaje en el que no faltará ningún detalle.