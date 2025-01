Comunicado sorpresa de Pilar Vidal sobre Gonzalo Miró: ‘Nueva ilusión’

Unos días antes de la última confesión que ha hecho en Y ahora Sonsoles, Pilar Vidal regresó a Instagram para emitir un comunicado sorpresa. A través de un nuevo post, la periodista no tuvo reparos en hablar abiertamente sobre la relación que actualmente mantiene con Gonzalo Miró: “Nueva ilusión”.

Durante la emisión de este miércoles, 8 de enero, Sonsoles Ónega y sus colaboradores han dedicado parte del programa a comentar uno de los problemas post-navideños más comunes. Y es que, según los estudios, se calcula que de media una persona gana entre dos y cuatro kilos tras estas fiestas tan señaladas.

Por eso, y en un intento por recuperar la línea, muchos deciden recurrir a la medicina, lo que está provocando un desabastecimiento en las farmacias. En este momento, Pilar Vidal no ha tenido reparos en compartir con la audiencia de Antena 3 su experiencia personal.

Tal y como ella misma ha asegurado, ha probado con inyectables para adelgazar. “Yo he estado toda mi vida a dieta, en mi comunión, mi madre me puso a dieta”, ha asegurado la periodista.

Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos por pesar “20 kilos menos”, Pilar Vidal no ha conseguido su objetivo. Un problema que, según ella misma ha confesado, ha llegado incluso a afectar a sus relaciones personales.

“Yo ahora mismo no me siento bien para acostarme con alguien.[…]Para querer a alguien hay que sentirse bien y yo ahora mismo no me siento bien”, ha desvelado.

Sin embargo, unos días antes de esta confesión tan íntima, Pilar Vidal regresó a su perfil de Instagram con un nuevo e inesperado comunicado. En él, la colaboradora de televisión dejó al descubierto el vínculo que mantiene con el periodista Gonzalo Miró.

El comunicado sorpresa de Pilar Vidal sobre Gonzalo Miró genera un gran revuelo en redes

El pasado 15 de diciembre, Pilar Vidal compartió con sus más de 49.000 seguidores de Instagram una foto de lo más reveladora. En ella, podemos ver a ella junto a su compañero de profesión, Gonzalo Miró, en una actitud de lo más cómplice en el plató de La Roca.

No obstante, lo que verdaderamente llamó la atención del resto de usuarios de dicha red social es la confesión que hizo a continuación. “Última hora: la nueva ilusión de Pilar Vidal”, escribió la periodista junto a varios corazones y emojis que representan la risa.

Como era de esperar, los seguidores de la colaboradora no tardaron en reaccionar al comunicado sorpresa. Tanto es así que, aunque todo apunta a que se trataba de una pequeña broma, muchos se mostraron de lo más incrédulos.

“Ni tú te lo crees, pero si es verdad, felicidades”, le dijo un internauta a Pilar Vidal. “¡No puede ser! No me pegan ni con cola”, comentó otra usuaria sin pelos en la lengua. No cabe duda de que el humor de Pilar Vidal no tiene límites.