Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, confirma su mejor noticia: ‘Estoy rodeada de…’

Jessica Bueno ha sorprendido a todos al confirmar su mejor noticia. La modelo atraviesa un momento de plenitud y felicidad que ha querido compartir con sus seguidores. Y es que la ex de Kiko Rivera ha confesado que: “estoy rodeada de personas que me quieren”.

En sus redes sociales, Jessica publicó un mensaje lleno de emoción y gratitud. “Gracias 2024 por tantos momentos, por los buenos y los malos. A pesar de todo, a pesar de ser un año difícil tengo mucho que agradecerte”, comenzó escribiendo.

Estas palabras son reflejo de un año lleno de retos, pero también de aprendizajes. Jessica, quien ha sabido mantenerse firme frente a las adversidades, ahora disfruta de un amor que la ha transformado por completo. Su relación con el cantante Luitingo ha sido una fuente inagotable de alegría y apoyo.

Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, confirma su mejor noticia

“Gracias por hacerme reír y llorar, pero sobre todo por enseñarme lo importante que es vivir el momento sin miedo al mañana”, continuó la modelo. Con estas palabras, Jessica demostró que ha adoptado una filosofía de vida basada en la gratitud y la superación personal.

Jessica también agradeció a quienes han estado a su lado. “Gracias por hacerme más fuerte, gracias por mostrarme que no estoy sola, que estoy rodeada de personas que me quieren y que nunca dejarán que caiga”, confesó Jessica. Estas frases no solo destacan la importancia de su círculo cercano, sino también la fortaleza emocional que ha adquirido en el último año.

El papel de Luitingo ha sido fundamental en este periodo de cambios. Jessica no ocultó su amor y admiración por el cantante. “Gracias por regalarme un año repleto de amor del bueno con mi Luitingo”, expresó, dejando claro que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

Jessica Bueno recuerda a sus hijos en su emotivo comunicado

No obstante, Jessica también dedicó unas palabras a sus hijos. Como madre, su mayor satisfacción sigue siendo el tiempo compartido con ellos. “Gracias por cada momento que he disfrutado junto a mis hijos”, escribió, destacando la importancia de su familia en su vida diaria.

El mensaje final de Jessica no dejó lugar a dudas sobre su estado actual. “Gracias por mostrarme cuál es la verdadera felicidad”, concluyó. Estas palabras sellaron un comunicado lleno de gratitud y emoción, dejando claro que la modelo está en su mejor momento.

Jessica Bueno vive una etapa de plenitud personal y profesional. Su historia es una inspiración para muchos, un recordatorio de que, incluso en los momentos difíciles, siempre hay razones para agradecer y sonreír.