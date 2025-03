Nadie lo esperaba: revelan qué ha hecho Jennifer Lopez tras divorciarse de Ben Affleck

Nadie esperaba lo que se ha revelado sobre la vida de Jennifer Lopez tras su divorcio de Ben Affleck. Según informes recientes, la cantante ha estado atravesando una difícil etapa y ha pedido ayuda para superar el bache. Aunque parecía que su matrimonio con el actor de Hollywood sería duradero, las cosas no terminaron como todos esperaban.

Tras dos meses de haber finalizado su relación con Affleck, se ha sabido que Jennifer Lopez está buscando apoyo emocional. La cantante de 55 años, que siempre ha sido conocida por su fortaleza, ha reconocido que necesita ayuda para seguir adelante. La situación parece haber sido más complicada de lo que muchos imaginaron, y ahora ella está tomando medidas para sanar.

Por otro lado, Ben Affleck parece estar atravesando una etapa completamente diferente. Según una fuente cercana al actor, el protagonista de Perdida está “más feliz que en años”. Después del divorcio, Affleck está “de mucho mejor humor” y parece emocionado por esta nueva etapa de su vida. La fuente asegura que el actor de 52 años se siente renovado y listo para continuar con sus proyectos personales y profesionales.

A pesar de la aparente felicidad de Affleck, se ha informado que no ha mantenido contacto regular con Jennifer Lopez. Según el informante, el único motivo por el que ambos han hablado es por asuntos relacionados con la escuela de sus hijos. “Ben no guarda resentimientos hacia Jennifer, pero prefiere mantener las cosas a distancia”, comentó la fuente cercana al actor.

Además, la misma fuente destacó que Ben Affleck no ve sentido en seguir siendo amigo cercano de la cantante. A pesar de su relación pasada, el actor siente que lo mejor es mantener una distancia. Tras una relación tan tumultuosa y mediática, Affleck parece estar enfocado en su bienestar personal y en su futuro.

No habrá reconciliación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Ben Affleck y Jennifer Lopez comenzaron su relación en 2002, después de trabajar juntos en el set de Gigli. En ese entonces, todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos, pero en 2004 cancelaron su boda. Sin embargo, en 2021, retomaron su relación y se comprometieron nuevamente, demostrando que el amor entre ellos aún existía.

En 2022, finalmente contrajeron matrimonio en Las Vegas y celebraron una segunda boda en Georgia. Todo parecía ir bien hasta que, en agosto de 2024, Lopez presentó la solicitud de divorcio, coincidiendo con su segundo aniversario de bodas. Este giro inesperado dejó a muchos sorprendidos, ya que parecía que la relación finalmente había encontrado estabilidad.

Por otro lado, en medio de su divorcio con Jennifer Lopez, Ben Affleck ha sido visto en varias ocasiones junto a su exesposa, Jennifer Garner. Esto ha desatado especulaciones sobre una posible reconciliación. Los paparazzi captaron a Affleck y Garner juntos durante el cumpleaños de su hijo Samuel, lo que alimentó los rumores sobre una segunda oportunidad para la expareja.

Durante la celebración, Affleck fue fotografiado abrazando a Garner por la cintura mientras ella se concentraba en un juego de paintball. Ambos compartieron risas y conversaciones cercanas, lo que hizo que los fans se preguntaran si realmente había una posibilidad de reconciliación entre ellos. Sin embargo, según fuentes cercanas al actor, él “desea otra oportunidad” con su exesposa, aunque es consciente de que no es un momento adecuado para intentar revivir su relación.

No obstante, la situación parece no ser recíproca por parte de Jennifer Garner. Una fuente cercana a la actriz aseguró que ella no comparte el mismo deseo de reconciliación. “Jen está feliz con John Miller y simplemente no está en esa sintonía”, explicó el informante. A pesar de ello, Garner mantiene una excelente relación de crianza con Affleck y prioriza el bienestar de sus hijos.

El futuro de Ben Affleck y Jennifer Lopez parece incierto, mientras que el actor, a pesar de su aparente felicidad, sigue lidiando con los ecos de su divorcio. Mientras tanto, Jennifer Lopez ha decidido enfocarse en su crecimiento personal y buscar apoyo para superar este difícil momento en su vida. Ambos parecen estar en caminos separados, aunque el vínculo por sus hijos sigue siendo un factor importante en sus vidas.