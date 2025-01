Jeimy Báez confiesa por fin el verdadero motivo de su ruptura con Carlo Costanzia

Jeimy Báez ha confesado en GH Dúo el verdadero motivo de su ruptura con Carlo Costanzia: su relación no era precisamente buena. La participación de la ex del novio de Alejandra Rubio está dando grandes momentos dentro del reality. No por su papel dentro de la casa, sino por los detalles que están saliendo a la luz sobre su relación con Carlo.

Une vez más, Jeimy recuerda su pasado con Costanzia y cómo este le siguió escribiendo a pesar de estar ya con Alejandra. “Todo fue muy rápido, nuestra relación se acabó, fue jodida”, ha revelado sobre lo que motivó la separación. Es por ello que decidió aconsejarle a Alejandra “que salga corriendo”, para que no le pase lo mismo que a ella.

Jeimy Báez cuenta por qué rompió con Carlo Costanzia

Carlo Costanzia no participa en GH Dúo, pero, gracias a Jeimy Báez, el joven actor está muy presente dentro de Guadalix. Desde que entró en el reality, la joven ha compartido algunos titulares realmente jugosos sobre lo ocurrido con Carlo.

Lo último que ha confesado Jeimy ha sido el verdadero motivo de su ruptura con Costanzia: su relación no era buena. “Todo fue muy rápido, nuestra relación se acabó, fue jodida”, ha relatado Báez a Marieta. La historia de amor de Carlo y Jeimy fue una historia tormentosa llena de altibajos que minaron la relación.

Antes de entrar en GH, la joven ya contó cómo fue consciente de que Carlo le era infiel con otras chicas. “Él decía que tenía necesidades y estaba con chicas, yo me enteraba y volvía”, relató en una de sus primeras apariciones televisivas. Esto, sumado a los problemas legales del actor, hicieron que la relación comenzara a ser tóxica.

Dentro de Guadalix, Jeimy ha tenido la necesidad de sincerarse con sus compañeros sobre lo ocurrido y ha rememorado su pasado con Carlo. Entre otras cosas, ha contado lo que supuso para ella enterarse de que estaba con Alejandra Rubio. “Cuando lo dejé, esto pasó el 23 de enero y el 13 de febrero ya salía en una revista que estaban embarazados”, ha relatado.

Según ella, pasó muy poco tiempo desde la ruptura a su relación con la hija de Terelu. Algo que le dolió de manera especial porque Carlo continuaba mandándole mensajes. “Me seguía escribiendo que por qué no le dejaba explicarse, si tú estás conociendo a una chica, ¿por qué me haces esto?”, se preguntaba.

Jeimy Báez advierte a Alejandra sobre Carlo Costanzia

No es la primera vez que Jeimy le aconseja a Alejandra que tenga cuidado con Carlo. El hijo de Mar Flores arrastra una fama complicada a raíz de su pasado tanto amoroso como legal. Mientras Costanzia está cumpliendo con sus obligaciones penitenciarias, su vida sentimental continúa revuelta.

Sobre todo, ahora que su expareja se encuentra participando en Gran Hermano y aireando su pasado en común. Jeimy ha aclarado que estar con Carlo no fue fácil y que pasó por situaciones por las que no debía haber pasado.

Báez ha vuelto a sacar el tema de los mensajes que recibió del actor tras romper en los que dejaba entrever su arrepentimiento. Según ella, le dijo que “siempre vas a ser el amor de mi vida”, mientras estaba con Alejandra.

Por este motivo, y porque conoce muy bien a Carlo, Jeimy se tomó la libertad de darle un consejo a la nieta de María Teresa. “Con la experiencia que yo tuve le diría que salga corriendo”, dijo la joven.

Las palabras de la ex de Costanzia no parecen haber afectado a Alejandra. Hace unos días se reincorporó a su trabajo y se mostró muy feliz en su nueva etapa como mamá.