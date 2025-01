Isabel Jiménez define al novio de Sara Carbonero con una simple frase: 'Es una…’

Horas después de que se hayan publicado las primeras fotos de Sara Carbonero junto a su nueva ilusión, José Luis Cabrera, Isabel Jiménez ha reaparecido ante la prensa. Momento en el que no ha tenido reparos en definir al nuevo novio de su amiga con una simple frase: “Es una persona anónima completamente”.

Fue el pasado 8 de enero cuando se encendieron todas las alarmas alrededor de la ex de Iker Casillas. Y todo al confirmarse su inesperada ruptura con Nacho Taboada después de más de tres años de relación sentimental.

No obstante, según señaló Vanitatis, dicha separación se produjo meses antes de que saliera a relucir. Un duro golpe del que, según parece, Sara Carbonero se ha recuperado muy pronto.

Y es que, hace apenas unas horas, la revista Lecturas ha anunciado en exclusiva que la comunicadora está “enamorada de nuevo”. Además, ha publicado sus primeras fotos junto a José Luis Cabrera, su nueva ilusión.

Como era de esperar, este tema ha causado un gran revuelo, tanto es así que a Isabel Jiménez no le ha quedado otra opción que pronunciarse al respecto. Este miércoles, 22 de enero, la periodista ha reaparecido en Madrid para asistir a Desbloquea el lado S de la vida, un evento organizado por la marca Samsung.

Durante el correspondiente photocall, la presentadora de Informativos Telecinco no ha tenido ningún reparo en responder a todas las cuestiones de sus compañeros de profesión. Entre ellas, las relacionadas con el supuesto nuevo amor de Sara Carbonero.

Visiblemente nerviosa e intentando no decir nada que pueda perjudicar a su gran amiga, Isabel Jiménez se ha pronunciado al respecto: “Pero escúchame una cosa... Me va a matar porque es que él odia, o sea, es que es una persona anónima completamente”.

Isabel Jiménez utiliza cuatro palabras para describir al nuevo novio de Sara Carbonero

Tras dejar claro que la nueva ilusión de Sara Carbonero es “una persona completamente anónima”, Isabel Jiménez ha dado un paso más allá. En un intento por no verse involucrada en este tema, la periodista le ha hecho una clara petición a los reporteros:

“Es que antes me preguntáis por una persona, ahora me vais a preguntar por dos, mira, no... Yo a mí, mira, dejadme tranquila con estas cosas, dejadme, de verdad, porque luego os sacáis ahí de todo tipo de titulares”.

Por otra parte, Isabel Jiménez no ha podido evitar sorprenderse al saber que ya han salido las primeras fotos de Sara Carbonero y José Luis Cabrera en una actitud muy cómplice.

“Pero, ¿por qué dais por hecho? ¿Ves tú? Eso me pasa por no ver las fotos. ¿Qué fotos? ¿En serio? ¿Qué ha salido?”, le ha preguntado la presentadora de televisión al equipo de Europa Press.