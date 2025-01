Impacto en 'GH Dúo' tras lo que Jeimy Báez ha contado sobre Alejandra Rubio

Jeimy Báez protagonizó anoche el gran momento de GH Dúo al lanzarle a Alejandra Rubio un consejo sobre Carlo Costanzia. El impacto de la noche se produjo cuando Jeimy destapó en directo los mensajes que recibió del novio de Alejandra tras romper su relación. Unos mensajes que para la concursante ponen de relieve los verdaderos sentimientos de Carlo por la hija de Terelu.

Según relató, por su experiencia con Carlo, lo mejor para Alejandra es que “salga corriendo”, y no se deje embaucar. Un consejo que caló en el plató de Gran Hermano y que tuvo una rápida respuesta por parte de Carmen Borrego.

Jeimy Báez revoluciona GH Dúo con su mensaje a Alejandra Rubio

Jeimy Báez es otra de las bazas con las que cuenta Telecinco para continuar sacando provecho al culebrón del clan Campos. Tras el fichaje de Almoguera, le ha tocado el turno a Alejandra Rubio con la participación de la expareja de su novio, Carlo.

Poco ha tardado la joven en sacar a relucir su pasado con Costanzia quien hace solo un mes se convirtió en padre por primera vez. Lo que provocó un gran impacto durante la gala de ayer fue ver a Jeimy mandarle un mensaje a Alejandra advirtiéndole sobre Carlo. “Le recomendaría que salga corriendo”, contó sobre la hija de Terelu.

En la intimidad del confesionario, Báez respondió con sinceridad a las preguntas de Ion Aramendi. Concretamente, el presentador quería saber si lo que había estado contando a sus compañeros sobre Carlo era real o no. Jeimy reafirmó su testimonio y también repitió las palabras que el novio de Alejandra le dijo al poco de romper y empezar con ella.

“Cuando lo dejamos me siguió escribiendo, me decía que no se podía creer lo que nos estaba pasando”, comenzó diciendo. “Que siempre me iba a guardar en el alma o algo así”, añadió. Aramendi dio un paso más y recordó cuáles habían sido exactamente las palabras que Jeimy les dijo a sus compañeros que le escribió Carlo.

“Que siempre ibas a ser el amor de su vida”, recalcó el vasco obteniendo la confirmación de la concursante. Después de esta revelación, Báez le lanzó un consejo a Alejandra. “Con la experiencia que yo tuve le diría que salga corriendo”, comentó sin titubear.

Jeimy Báez recibe una respuesta tras su mensaje a Alejandra Rubio en GH Dúo

Las palabras de Jeimy resonaron con fuerza en el plató de GH Dúo. Debido a su baja por maternidad, Alejandra no estuvo presente en el programa, pero sí su tía Carmen. Fue ella la encargada de trasladar el malestar que le produjo ver a su sobrina señalada por la expareja de Carlo.

“Puede hablar lo que ella quiera, lo que me llama la atención es que meta a Alejandra en la ecuación”, expresó. “Siempre mete a Alejandra o a alguien de la familia”, añadió exponiendo las intenciones de Jeimy de llamar la atención a costa del clan Campos.

La concursante afirmó que, después de un año, había superado la ruptura con Carlo, pero mantiene que fue él quien le continuó escribiendo. “Él empezó con ella, pero seguía escribiéndome”, explicó.

No obstante, para Carmen, Jeimy no cuenta la verdad y va siendo hora de que demuestre que realmente ha pasado página. “Chica supéralo, Alejandra está tranquilísima, esos mensajes nunca quedaron claros, hay algunos que estaban manipulados”, aseguró.

La defensora de Báez no tardó en reaccionar y confirmó que los mensajes a los que hacía referencia su amiga sí existieron. Por lo que Jeimy no miente y no se equivoca al advertir a Alejandra de que “salga corriendo”.