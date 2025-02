La foto de la hija de Meghan Markle y Harry de la que todos hablan: este detalle

Meghan Markle ha relanzado su marca de estilo de vida con un cambio de nombre y una imagen que nadie esperaba. En la nueva web de As Ever, la duquesa de Sussex ha incluido una fotografía poco común de su hija Lilibet, de tres años.

El inesperado gesto que ha sorprendido y generado críticas

El público no tardó en reaccionar. Mientras algunos seguidores se emocionaron al ver a la pequeña, muchos otros han criticado a Meghan por exponer a su hija en un proyecto comercial. Las redes sociales se han llenado de comentarios que señalan que se trata de una estrategia comercial para atraer más atención a su nueva empresa.

El debate surge porque los Sussex han defendido en numerosas ocasiones la privacidad de sus hijos. Sin embargo, esta imagen, que muestra a Meghan y Lilibet caminando de la mano bajo el sol de California, ha sido vista por muchos como una contradicción a su discurso.

Un relanzamiento marcado por la controversia

Este cambio de imagen llega tras el fracaso de American Riviera Orchard, la marca que Meghan presentó en 2023. Aunque envió frascos de mermelada a varias celebridades, la empresa no logró despegar y enfrentó obstáculos legales. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó su intento de registrar el nombre, alegando que 'American Riviera' es un término demasiado común para ser exclusivo.

Además, su equipo cometió errores en la documentación, lo que retrasó aún más el proceso. Ante esta situación, Meghan decidió cambiar el nombre a As Ever, asegurando que esta identidad le permite ampliar su línea de productos sin limitaciones geográficas. Aunque explicó los motivos en un video publicado en Instagram, la atención ha quedado eclipsada por la inclusión de Lilibet en la imagen de presentación.

Las críticas por la exposición de Lilibet

Desde su salida de la familia real, Meghan y el príncipe Harry han insistido en proteger la intimidad de sus hijos. Por eso, la aparición de Lilibet en la web de la marca ha generado tanto revuelo. Algunos seguidores han mostrado su sorpresa, mientras que otros han sido más duros en sus comentarios.

A pesar de la controversia, Meghan sigue adelante con As Ever. La marca incluirá productos de gastronomía, decoración y bienestar, y contará con una alianza con Netflix para vender en tiendas físicas de la plataforma. "Netflix no solo es mi socio en el programa, también lo es en mi negocio, eso es enorme", afirmaba Markle en su video de presentación.

El relanzamiento de As Ever ha generado expectación, pero también ha puesto a Meghan Markle en el centro de las críticas. La inclusión de Lilibet en su campaña ha abierto un nuevo debate sobre los límites entre la privacidad y el uso de la imagen familiar en proyectos comerciales.