Luis Pliego desvela por fin cuánto dinero heredará Alejandro Reyes de Pepe Navarro

Luis Pliego ha destapado por fin la cantidad exacta que heredará Alejandro Reyes de Pepe Navarro. La batalla legal por la paternidad del joven ha sido un tema recurrente en los medios. Como quedó claro tras el procedimiento judicial, Alejandro es hijo de Ivonne Reyes y de Pepe Navarro, por lo que podrá heredar del presentador.

Así lo dictaminó el juzgado cuando el presentador no acudió a realizarse las pruebas de paternidad. Esto ocurrió en 2012 y es una vía totalmente cerrada. No existe posibilidad alguna de impugnar esta resolución ni de afectar la filiación de Alejandro.

A pesar de ello, Pepe Navarro ha intentado, por todos los medios, privarle de su parte de la herencia. El presentador nunca ha compartido la decisión judicial y ha reiterado en varias ocasiones que no considera a Alejandro como su hijo. Sin embargo, la legislación española es clara en estos casos.

Luis Pliego destapa la verdad sobre la herencia que obtendrá Alejandro Reyes de Pepe Navarro

Alejandro Reyes heredará la parte de la legítima que le corresponda tras el fallecimiento de su padre legal. Navarro no está de acuerdo con ello, pero no puede hacer nada para impedirlo.

Se ha confirmado que el patrimonio de Pepe Navarro es más que cuantioso. Durante años, el presentador ha defendido su postura y ha pedido pruebas de paternidad. Ahora quiere someterse a nuevos análisis o que sus hijos lo hagan para demostrar que Alejandro no es su heredero.

No obstante, la abogada de Ivonne Reyes ha explicado que esto no es posible. La filiación de Alejandro ya se resolvió en los tribunales y no puede volver a juzgarse.

Luis Pliego ha detallado en TardeAR las cifras exactas de la herencia. "El patrimonio de Navarro alcanza los 10 millones de euros. Alejandro Reyes tendría derecho a aproximadamente 600 mil euros", ha explicado el periodista.

Luis Pliego detalla los bienes que tiene Pepe Navarro y que podrían ser de Alejandro Reyes

Entre los bienes, destaca una casa en Ibiza cuyo valor se ha disparado en los últimos años. Alejandro podría reclamar el 20% de esta propiedad, algo que ha generado malestar en el presentador.

Ante esta situación, Pepe Navarro ha tomado una decisión drástica. Ha pedido a sus hijos reconocidos que exijan una prueba de paternidad a Alejandro cuando él fallezca.

"Esto pondrá las cosas más difíciles a Alejandro", ha asegurado Pliego. Sin embargo, el director de la publicación ha sido tajante: "No tiene sentido porque esto está juzgado. No tienen ningún derecho los hijos a reclamar una prueba de paternidad".