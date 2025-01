Isa Pantoja y Asraf Beno toman una decisión con el hijo que esperan: 'Lo tengo claro'

Todavía faltan unos meses para que Isa Pantoja y Asraf Beno den la bienvenida a su primer hijo en común. Sin embargo, ya han tomado una de las decisiones más difíciles para todos los padres: escoger el nombre de su bebé. “Lo tengo claro”, aseguró la influencer hace unos días.

Antes de comenzar las fiestas de Navidad, Isa acudió a su puesto de trabajo en el programa Vamos a ver. Aquel día, la joven compartió con sus compañeros cómo estaba siendo su segundo embarazo.

Entre otras cosas, Isa Pantoja aseguró que podría ser un niño, ya que no está sintiendo ninguna molestia. Además, y aunque todavía no conocían el sexo del pequeño, no tuvo reparos en confirmar que es lo que a ella le gustaría.

En cambio, también matizó que a Asraf Beno le haría mucha ilusión que fuera niña, porque en su familia son todos hombres. Por otro lado, ella también dejó muy claro que, si es una niña, tiene claro qué nombre quiere ponerle.

“Si es niña sé cuál va a ser, pero no lo quiero decir. De niño Asraf tiene pensados nombres, pero no me convence ninguno. Yo quiero algo así como internacional”, aseguró en el plató del citado programa de Telecinco.

Isa Pantoja y Asraf Beno ya saben el nombre que le pondrán a su hijo

Aunque Isa Pantoja aseguró que tenía claro el nombre que quiere ponerle a su pequeño en el caso de que sea niña, decidió mantener esta información en secreto. Sin embargo, ahora Asraf Beno ha tenido un desliz ante las cámaras de Europa Press.

Durante su intervención en Vamos a ver, la influencer aseguró que todavía desconocían el sexo de su hijo. Pero ahora el modelo ha asegurado que ya saben si es niño o niña.

“El otro día fue la primera vez que hicimos la ecografía 5D y la verdad es que fue muy bonito. Fue flipante ver la imagen tan realista y tan bonita”, ha asegurado Asraf Beno ante los reporteros.

Entre risas, el marido de Isa Pantoja ha confesado que ya saben el sexo del bebé, aunque ha evitado dar detalles al respecto. “Lo que venga, que venga con salud”, ha asegurado a continuación.

Tanto es así que, cuando le han preguntado si será una niña, Asraf Beno ha respondido con un “no me líes”. Expresión que deja entrever que su primer hijo en común podría ser una “mini Isa”.