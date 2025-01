Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, decide romper su silencio: 'Hay tantas…'

Hace unos días, Lidia Bedman decidió romper su silencio a través de las redes sociales para hacer una inesperada revelación. Junto a una nueva y entrañable fotografía, la mujer de Santiago Abascal aseguró que “hay tantas fotos y vídeos bonitos que no publico”.

No hay ninguna duda de que el 2024 ha sido un año inolvidable para Lidia y Abascal, entre otras cosas, por la llegada de su tercer hijo en común. Ahora, y con el inicio del nuevo año, ambos han aprovechado la ocasión para dedicarle emotivas palabras al pequeño Hernán.

El pasado 1 de diciembre, Lidia Bedman regresó a su perfil de Instagram con una foto de lo más emotiva. En ella, aparece con su bebé en brazos mientras le da un cariñoso beso en la mejilla.

“2024 será siempre el año que marcó mi vida para siempre. Fue el año en el que mi tercer hijo, Hernán, llegó a completarnos como familia”, escribió la mujer de Santiago Abascal.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confesión que hizo a continuación. Tras asegurar que cierra este año “con el corazón lleno y una sonrisa de Hernán que lo dice todo”, Lidia Bedman hizo la siguiente confesión:

“No quería hacer un collage o recuento de 2024 porque, sinceramente, hay tantas fotos y vídeos bonitos que no publico que sería imposible resumir lo increíble que ha sido este año”.

Lidia Bedman rompe su silencio para hacer una confesión sobre su tercer hijo

Finalmente, y tras aclarar el motivo por el que no ha hecho un “collage del 2024”, Lidia Bedman ha querido aprovechar la ocasión para desvelar qué le pide al nuevo año. “Al 2025 no le pido que lo supere, con igualarlo me conformo. ¡Mucha salud para todos!”, sentenció la modelo.

Como era de esperar, la publicación de Lidia Bedman no pasó para nada desapercibida entre sus más de 259.000 seguidores de Instagram. Tanto es así que muchos de ellos aprovecharon la ocasión para desearle a ella y su familia un feliz 2025.

“Qué bonita es la Navidad con un bebé que nos recuerda al mismo Jesús. Feliz entrada al 2025 y que venga cargada de gracia y bendiciones para vuestra familia”, aseguró una internauta.

En cambio, otros aprovecharon sus felicitaciones de Año Nuevo para cargar duramente contra el actual Gobierno de nuestro país: “Feliz año, familia. Y yo creo que tenemos un deseo común entre todos los españoles de bien para este 2025... Ver al que está en la Moncloa entre rejas”.