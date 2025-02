El príncipe Harry y Meghan Markle, mudos al saber qué acaba de hacer Carlos III

Carlos III ha tomado una decisión que ha llamado la atención: seguir los pasos de su hijo Harry. El rey británico ha anunciado un nuevo proyecto para Prime Video, que, según algunos medios, podría verse como una respuesta a los trabajos de Harry y Meghan Markle. Los Duques de Sussex han trabajado con Netflix en proyectos como Harry & Meghan.

Carlos III sigue los pasos de Harry

A pesar de las tensas relaciones familiares, Carlos III ha decidido lanzarse a la arena de las plataformas de streaming. En este sentido, su iniciativa parece una contraprogramación a los proyectos de su hijo.

Harry y Meghan Markle firmaron un acuerdo con Netflix para producir varios documentales y series. Mientras tanto, Carlos III opta por Prime Video para transmitir su mensaje.

Carlos III y su tema central

El tema central del documental es la sostenibilidad. El rey, conocido por su preocupación por el medio ambiente, quiere mostrar cómo las comunidades pueden trabajar mejor con la naturaleza. El rodaje comenzó en enero en Dumfries House, la residencia escocesa de la familia real.

Este proyecto tiene como base el libro Harmony: A New Way of Looking At Our World, escrito por Carlos III en 2010. En este libro, el monarca habla sobre la necesidad de cambiar la relación de la humanidad con el entorno natural. Carlos siempre ha sido un firme defensor de la sostenibilidad y de un futuro más verde.

Respuesta a los proyectos de Harry y Meghan

El audiovisual de Carlos III ha sido interpretado por algunos como una respuesta directa a los proyectos de su hijo. Harry y Meghan no solo han trabajado con Netflix, sino que también están muy involucrados en el mundo digital.

Con este nuevo proyecto, el rey parece buscar una forma de destacar su propia agenda. Mientras que Harry y Meghan compartieron su historia personal en Harry & Meghan, Carlos opta por abordar un tema globalmente relevante como la sostenibilidad.

Una mirada al legado de Carlos III

El propósito no es solo contar historias, sino mostrar de manera visual cómo las ideas de Carlos III pueden transformar el mundo. La producción busca inspirar a las personas a tomar medidas para proteger el planeta. En lugar de un enfoque tradicional, se busca mostrar a las comunidades cómo pueden vivir de forma más armoniosa con la naturaleza.

Prime Video y el cambio en la estrategia de la familia real

No hay duda que marca un cambio en la forma en que la familia real británica se relaciona con los medios. Durante años, la familia real ha trabajado con canales como la BBC e ITV. Ahora, con Prime Video, Carlos III se une al mundo de las plataformas de streaming.

Esto lo coloca en una posición similar a la de su hijo Harry, quien ha hecho de Netflix su principal plataforma. Este movimiento refleja cómo la familia real se adapta a las nuevas formas de comunicación digital.

Fecha de estreno y expectativas

A pesar de que aún no se ha anunciado la fecha exacta, se espera que esté disponible en Prime Video a finales de 2025 o principios de 2026. El rodaje sigue su curso, y el documental promete ser un testimonio visual del compromiso de Carlos III con la sostenibilidad. De esta forma, el rey no solo compartirá su visión, sino que buscará posicionarse como una figura influyente en la lucha por el medio ambiente.

