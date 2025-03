Inesperado anuncio sobre la vida privada de Manuel, de 'La isla de las tentaciones'

Manuel, conocido por su paso por La isla de las tentaciones y actual concursante de Supervivientes, se ha puesto en el disparadero mediático. Y todo porque se ha dado un inesperado anuncio sobre su vida privada.

Emma García, en Fiesta, ha sido quien ha desvelado una de las conquistas más sorprendentes del gaditano, provocando el estupor de todo el mundo. En concreto, ha contado que ha estado con una famosa que buscó pareja a su vástago en ¿Quién quiere casarse con mi hijo?

Fiesta anuncia un bombazo sobre Manuel, de La isla de las tentaciones

Manuel saltó a la fama por su participación en La isla de las tentaciones, donde le fue infiel a su entonces novia, Lucía Sánchez. Programa en el que ha vuelto a participar en dos ocasiones más, aunque la más reciente le ha catapultado otra vez al foco mediático. Y es que ha conseguido que una novia, Anita, le fuera infiel a su novio, Montoya, con él.

Ahora los tres están concursando en Supervivientes y esto ha hecho que vuelven a generar enorme interés. De ahí que, en Fiesta, Emma García quiso ayer ahondar en la vida de ellos. En concreto, en la del gaditano, del que dio un bombazo sobre su vida sentimental: estuvo con una famosa que nadie imaginaba.

Así, la presentadora expuso que él tuvo un “tórrido encuentro” con esa mujer. A lo que añadió: “Es muy fuerte, pasan unas cosas en la tele y con los concursantes de los realities. La realidad supera siempre a la ficción, pero nunca nos hubiésemos imaginado esto, porque ha venido aquí por otros temas”.

“Yo, cuando me han dicho el nombre, he soltado una carcajada. Sí, porque era lo último que me esperaba”.

La expectación que generó sobre la identidad de la tentadora de Manuel se incrementó cuando Alexia Rivas dio su punto de vista. Y es que dijo: “Estoy flipando”. A lo que Kiko Jiménez añadió: “Él tiene un gusto muy amplio, abarca todo, me he quedado alucinando”.

Sale a la luz el romance de Manuel con Begoña Gutiérrez

Finalmente, se reveló que la mujer en cuestión era Begoña Gutiérrez, quien participó junto a su vástago Christian en el programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, de Cuatro. Ella entró al plató y fue testigo de las imágenes que mostraban el intenso encuentro que vivió con Manuel.

Según se informó, durante un evento en Tenerife, ambos se dejaron llevar por la pasión. Y ella relató: “Yo le dije que iba a ser su tentadora senior y él me dijo que yo no iba a ser capaz. A los cinco minutos él ya estaba con el pantalón roto”.

“Que no diga que no quiere saber nada de mí porque un año después de esas imágenes me sigue escribiendo. Sí, diciéndome que quiere verme”.

La revelación del encuentro entre Manuel y Begoña provocó diversas reacciones en el plató de Fiesta. Los colaboradores mostraron su asombro y destacaron la capacidad de él para sorprender con su vida sentimental. Y tampoco pudieron evitar las sonrisas, señalando lo inesperado de la noticia, pues no les cuadraba esa pareja por edad ni tampoco por estilo.

En resumen, la vida privada del gaditano continúa siendo motivo de interés y sorpresa para el público. Su capacidad para generar titulares, por sus relaciones sentimentales y por su participación en realities, lo mantiene en el centro de la atención mediática. La reciente revelación sobre su encuentro con Gutiérrez es una muestra más de cómo la realidad puede superar a la ficción.