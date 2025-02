Increíble: desvelados los detalles más íntimos de Iker Casillas, ex de Sara Carbonero

Iker Casillas, exmarido de Sara Carbonero, se encuentra hoy de máxima actualidad. El motivo es que hace unas horas se han destapado sus detalles más íntimos en televisión. En concreto, la encargada de hacerlo ha sido Claudia Bavel, con quien habría vivido un romance recientemente.

Ella se sentó anoche en el plató de ¡De Viernes! y dejó estupefactos a todos con lo que relató. Y es que, entre otras cosas, lo llegó a calificar como amante.

Iker Casillas, exmarido de Sara Carbonero, en el disparadero por su último romance

Hace unos días, la revista Diez Minutos publicó fotografías de Iker Casillas en Barcelona junto a Claudia Bavel, creadora de contenido para adultos. Estas imágenes desataron una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Ante el revuelo, ella decidió ayer conceder una entrevista a ¡De Viernes! para aclarar los rumores y compartir su versión de los hechos.

En su intervención, ella reveló que su vínculo con el exfutbolista comenzó hace aproximadamente un año y medio. Inicialmente, mantuvieron una relación abierta que, con el tiempo, se volvió más exclusiva. Según sus palabras, ambos disfrutaban de una conexión especial y compartían momentos significativos juntos.

Salen a la luz los detalles más íntimos de Iker Casillas

Uno de los aspectos más sorprendentes de la entrevista fue cuando Claudia Bavel compartió conversaciones privadas que había mantenido con Iker Casillas. Y, por si fuera poco, destacó que el exguardameta le había expresado su deseo de ser padre nuevamente en el futuro.

Así, relató: “Me preguntó si quería ser madre. Le dije que, por mi trabajo, quizás no quería tenerlo, entonces que mi idea no era ser madre. Me contestó que su intención era que, cuando sus hijos tuvieran 15 o 16 años, volver a ser padre y que si yo estaba dispuesta a hacer eso”.

No obstante, el momentazo más inesperado y escandaloso de la velada llegó después. Sí, cuando la joven decidió explicar cómo era el exmarido de Sara Carbonero en la intimidad. Con una sonrisa, afirmó: “Es mejor futbolista que amante”.

Esta última afirmación ha generado revuelo en redes sociales. Y es que, desde luego, no lo dejó precisamente en buen lugar a nivel amatorio.

Las declaraciones de Claudia Bavel están provocando todo tipo de reacciones. Por el momento, Iker permanece en silencio, pero no se descarta que pueda tomar medidas. Y no nos referimos solo a que rompa la supuesta relación, sino también a que pudiera emprender acciones legales contra la creadora de contenido.

Sea como sea, ella manifestó que no tiene nada que esconder y que su intención al hablar públicamente es aclarar los malentendidos y compartir su verdad. Es más, fue tajante al afirmar: “No puedo negar las cosas que están en las imágenes”.

Quien sí se mantiene en silencio absoluto al respecto es Sara Carbonero, la exmujer de Casillas. Ella no quiere saber nada de las polémicas ni romances de él. Tanto es así que su reacción ha sido compartir en Instagram imágenes con unas amigas, dejando claro que está centrada en su propia vida.