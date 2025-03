Increíble decisión de Mishel Gerzig, la mujer de Courtois: no hay vuelta atrás

Después de la última victoria del Real Madrid frente al Atlético de Madrid, Mishel Gerzig, la mujer de Courtois, ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo tras confirmarse la última e increíble decisión que la joven ha tomado en relación con su faceta empresarial.

Según ha trascendido, la esposa del portero ha sumado una nueva faceta a su carrera profesional: la de empresaria. Y lo ha hecho abriendo su propio negocio en el centro de Madrid.

Tal y como pudo saber OkDiario hace varias semanas, a finales del mes de noviembre, Mishel Gerzig inauguró en la céntrica calle Alcántara una clínica de medicina estética.

Se trata de un negocio relacionado con la belleza y el cuidado personal, especializado principalmente en tratamientos antiacné. La mujer de Courtois ha traído desde su país toda la aparatología y productos que se utilizan en estos casos.

Y es que, según parece, Israel es un país pionero en tecnología especializada en este tipo de tratamientos, sobre todo en los que tienen que ver con el óvalo facial.

Todo sobre Mishel Gerzig, la mujer de Courtois y propietaria de una clínica de medicina estética

La mujer de Courtois, Mishel Gerzig, nació el 5 de junio de 1997 en Tel Aviv, capital de Israel, en el seno de una familia de inmigrantes rusos de religión judía. Además, tiene una hermana de la que se siente especialmente orgullosa.

Al igual que el resto de jóvenes de su país, Mishel tuvo que hacer el servicio militar obligatorio durante dos años. En su caso, se decantó por la marina y fue destinada a un precioso pueblo al norte del país llamado Eilat.

Aunque siempre vivió en Tel Aviv, su carrera como modelo la ha llevado a viajar por todo el mundo y a pasar largas temporadas fuera de su hogar. Una dura situación que le ha permitido hablar con fluidez siete idiomas, incluido el español, el cual aprendió tras mudarse a España hace cuatro años.

Fue precisamente en nuestro país donde comenzó la historia de amor de Mishel Gerzig y Courtois. Tal y como han confesado ellos mismos, su primer contacto fue a través de las redes sociales.

En un primer momento, el portero del Real Madrid no seguía a la modelo, pero de repente, un día, vio una de sus publicaciones. En la imagen, la joven aparecía con un perrito, una estampa a la que el deportista no se pudo resistir. Tanto es así que no dudó en dejarle un comentario.

Desde entonces, Mishel Gerzig y Courtois comenzaron a hablar por mensajes privados, hasta que, seis meses después, decidieron verse en persona. Una cita que tuvo lugar en 2021 en el aeropuerto de Adolfo Suárez.

A partir de entonces, la modelo decidió quedarse en España, momento en el que ambos tomaron la decisión de irse a vivir juntos. Finalmente, en 2023, Mishel Gerzig y Courtois se dieron el 'sí, quiero' en una romántica boda en Cannes.