Impacto en 'El Hormiguero' tras lo que Paz Padilla ha dicho sobre su hija, Anna Ferrer

Paz Padilla ha acudido hoy a El Hormiguero. Nada más llegar, ha impactado a todo el público con su alegría y con sus ganas de divertirse. Aunque lo que más ha llamado la atención han sido sus palabras sobre Anna Ferrer, a quien ha querido defender de las críticas que recibe.

“Mi familia siempre me decía: ‘Ten cuidado, Paz, que te va a dar el estrés y te vas a poner mala’”, ha confesado nada más sentarse frente a Pablo Motos. Sus palabras han surgido después de que llegara al programa saltando y moviéndose con emoción. El presentador, sorprendido por su entusiasmo, no ha dudado en bromear sobre su vitalidad.

Pero el verdadero momento de tensión ha llegado cuando Pablo Motos ha hecho una inesperada confesión. Ha asegurado que Paz Padilla le ha convencido de hacer algo antes de comenzar el programa. “Casi me cuesta la vida”, ha dicho entre risas.

Paz Padilla habla sobre Anna Ferrer en El Hormiguero

La humorista ha explicado que han hecho un TikTok juntos:“Tengo un TikTok y, aunque no soy influencer, me lo tomo muy en serio”, ha asegurado. Pablo Motos, entre carcajadas, ha añadido: “Y tan en serio, casi me matas. Me estaba ahogando”.

Después, han mostrado el llamativo vídeo y en él, se ha visto a Paz Padilla sosteniendo la cabeza de Pablo Motos como si fuese la de un bebé. El público ha reaccionado con aplausos y risas al ver la escena. Sin embargo, lo que realmente ha impactado en el programa han sido sus palabras sobre su hija, Anna Ferrer.

“Odio que digan que las influencers no trabajan. Mi hija es influencer y trabaja mucho, porque todo tiene una preparación, un proceso y una planificación”, ha declarado con firmeza. Sus palabras han sido recibidas con asombro en el plató.

La humorista ha querido defender la labor de su hija y de muchas otras personas que se dedican a las redes sociales.

Impacto en El Hormiguero por lo que Paz Padilla ha dicho sobre Anna Ferrer

“Mi hija es muy trabajadora”, ha añadido con orgullo. Su intervención ha dejado claro que siente una profunda admiración por Anna Ferrer y por su dedicación profesional. Aunque ha causado gran impacto en la audiencia debido a que nadie esperaba a que fuese a utilizar el espacio televisivo para defender a Anna Ferrer de las críticas que recibe.

A lo largo del programa, Paz Padilla ha demostrado que es una persona divertida y cercana. Su espontaneidad ha conquistado al público.

Además, ha dejado claro que está orgullosa de Anna Ferrer y de todos sus seres queridos. Su paso por El Hormiguero ha sido una combinación de risas, emoción y momentos inolvidables.