El día que Paz Padilla echó de casa a su hija, Anna Ferrer: 'Me he metido en un lío'

Hace unos años, Paz Padilla tuvo que echar de casa a su hija, Anna Ferrer. Una decisión que la actriz se vio obligada a tomar después de haberse “metido en un lío” que no esperaba.

Año tras año, la cómica sorprende a sus seres queridos con la increíble decoración que utiliza para recibir a los Reyes Magos. Y aunque siempre logra superar las expectativas, el 2021 fue especialmente complicado para ella.

Sin entrar en detalles para no fastidiar la sorpresa, Paz Padilla aseguró en sus redes que “otra vez me he metido en un liazo gordo”. “Y esta vez tengo que coser a máquina”, añadió a continuación. No obstante, lo que menos se esperaba Anna Ferrer era que su madre fuera a echarle de casa.

Para evitar distracciones, la actriz no se lo pensó dos veces a la hora de pedirle a su hija que se buscara un plan alternativo fuera de casa. Algo que la propia influencer compartió en su perfil de Instagram.

A través de las historias de dicha red social, Anna Ferrer no tuvo reparos en asegurar que Paz Padilla la había “desterrado”. “Mi madre me ha dicho que no puedo volver hasta por la noche. Así que, ¿alguien me acoge? Es lo que hay”, aseguró la joven en el vídeo que compartió.

Paz Padilla echó a Anna de casa hace unos años por un motivo muy especial

Como todos ya sabemos, a Paz Padilla le gusta hacer todo a lo grande, y prueba de ello son las increíbles decoraciones navideñas que prepara todos los años. Sin embargo, en 2021, la actriz se vio sobrepasada con los preparativos, motivo por el que no dudó en echar a Anna Ferrer de casa.

A pesar de que tan solo hacía un año que había fallecido su marido, Antonio Juan Vidal, la cómica hizo un gran esfuerzo por su hija y sus seres queridos. Así mismo lo aseguró a través de las historias de su perfil de Instagram.

Horas después de haber echado de casa a Anna Ferrer, Paz Padilla reapareció en dicha red social montada en su coche. Visiblemente emocionada, confesó que, aunque le estaba costando mucho mantener el espíritu navideño, lo iba a hacer por sus seres queridos:

“Este año me planteé si hacer lo de todos los años, si tenía ánimo para decorar los regalos... Y la verdad es que lo voy a hacer porque a Anna le hace mucha ilusión, además tengo tres sobrinos pequeños”.

Por otro lado, Paz Padilla aseguró que se trata de “una tradición que mi madre siempre nos hacía”. “Daba igual cómo estuviera ella, si estaba o no estaba triste… Ella hacía que cada Noche de Reyes fuese una fiesta. Así que estoy preparando las cosas, espero sorprender”, añadió a continuación.