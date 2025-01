Carlo Costanzia deja KO a Alejandra Rubio tras dar su última hora: 'Hemos estado muy…'

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio han vivido unas navidades inolvidables. Estas fiestas han sido especiales para la pareja, ya que han celebrado por primera vez junto a su hijo recién nacido, Carlo Costanzia junior. Alejados del foco mediático, han optado por la tranquilidad, ahora Carlo ha dejado KO a Alejandra tras dar su última hora ante los medios: "Hemos estado muy bien".

La pareja celebró tanto la Nochebuena como el día de Reyes en compañía de Terelu Campos. Sin embargo, Mar Flores no estuvo presente de forma pública, lo que reavivó los rumores de distanciamiento entre madre e hijo. A pesar de ello, Carlo ha querido desmentir estas especulaciones con unas declaraciones claras y sinceras.

“Hemos estado con todos los abuelos, hemos estado muy bien y hemos estado visitando a todos”, afirmó el joven actor al ser abordado por las cámaras de los medios de comunicación. Estas palabras no solo confirman el reencuentro familiar, sino también el ambiente de armonía que ha reinado en estas fechas tan significativas.

Carlo Costanzia explica cómo es su madre como abuela

Además, Carlo confirmó que disfrutaron de una comida en casa de Mar Flores. “Efectivamente”, dijo con rotundidad, añadiendo que su madre está “muy bien, muy contenta”.

Sobre su papel como abuela, el actor no escatimó en elogios. “Pues muy bien, divinamente”, aseguró con una sonrisa que reflejaba el cariño y la admiración hacia ella.

Carlo también se mostró emocionado al hablar del significado que estas navidades han tenido para la familia. “Han sido muy especiales gracias a la llegada del bebé”, confesó al regresar a casa tras pasear a su perro. “Desde luego que sí”, concluyó con una sonrisa que irradiaba felicidad.

Carlo Costanzia deja KO a Alejandra Rubio tras dar su última hora

Por su parte, Alejandra Rubio no ha hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, se intuye que estas declaraciones ante los medios la habrían dejado totalmente KO debido a que ella no quiere que se hable de su vida privada. Y es que Carlo Costanzia habría roto la regla fundamental de Alejandra: alejarse lo máximo posible del foco mediático, algo que podría no haber gustado a la joven.

Estas fiestas han marcado un antes y un después en la vida de Carlo y Alejandra. Con su bebé como protagonista, han vivido momentos únicos que han fortalecido los lazos familiares. Sin duda, unas fechas para recordar que la joven pareja llevará en sus corazones para siempre.