Nagore Robles deja muda a Sofía Cristo tras su gran confesión: ‘Menos mal que…’

Sin lugar a dudas, Nagore Robles ha comenzado el año de la mejor manera. La colaboradora se enfrenta a un nuevo reto profesional en la pequeña pantalla, su participación en el programa Bake Off dará mucho de qué hablar. Ya lo está haciendo y aún no ha comenzado, Nagore Robles ha dejado muda a Sofía Cristo tras su confesión sobre su hermano: “Menos mal que puedes elegir qué ver”.

Este concurso de repostería no solo supone un desafío para Nagore Robles, también la llevará a competir con rostros tan conocidos como Yurena o Carmen Morales. La presentación del programa ha sido el escenario elegido por Nagore para abrir su corazón. Allí, entre risas y preguntas, no ha podido evitar referirse a un capítulo de su pasado que muchos esperaban escuchar.

Nagore Robles ha hablado de manera clara y contundente sobre la que fuera su familia durante su relación con Sofía Cristo. A pesar de haber vivido momentos intensos junto a la DJ, Nagore Robles ha dejado claro que actualmente está completamente desligada de esa vieja etapa de su vida.

Nagore Robles habla sobre el hermano de Sofía Cristo

“Yo he conocido a Ángel Cristo y, además, he trabajado con él. Menos mal que tenemos una televisión gigante con un montón de plataformas donde puedes elegir qué ver”, ha expresado. Con esta frase, ella ha demostrado que prefiere mantenerse al margen del drama que envuelve a la familia de su exnovia.

Nagore Robles no ha dudado en recordar su experiencia pasada con Ángel Cristo, sin embargo, dejó entrever que no está interesada en saber más. “Lo último que supe de él fue cuando estaba en Supervivientes, me quedé ahí. No sé qué más ha pasado ni en qué punto están, y tampoco me interesa, la verdad”, añadió con firmeza.

Con estas palabras, Nagore ha querido marcar distancias con el complicado drama familiar que enfrenta a Ángel Cristo, Bárbara Rey y Sofía Cristo. La colaboradora ha dejado claro que su vida actual está enfocada en nuevos proyectos y en un entorno libre de conflictos del pasado.

Nagore Robles deja muda a Sofía Cristo

Por su parte, Sofía Cristo no se ha pronunciado sobre estas declaraciones. Aunque se desconoce su opinión, muchos creen que estará agradecida de que su ex haya decidido desvincularse completamente de su familia y sus problemas.

La confesión de Nagore ha dejado a todos sin palabras, incluida Sofía Cristo. No es habitual que la colaboradora hable de su vida personal y mucho menos de temas tan delicados como su relación con la familia Cristo. Sin embargo, su postura es clara: quiere centrarse en el presente y evitar involucrarse en dramas ajenos.

El 2025 comienza con un nuevo capítulo para Nagore Robles. Un capítulo que parece estar marcado por la ilusión, los retos profesionales y la decisión firme de mirar hacia adelante. Con su participación en Bake Off, Nagore promete seguir conquistando a sus seguidores y, seguramente, dar mucho que hablar.

Sin duda, una nueva etapa en la que el pasado queda atrás, mientras Nagore demuestra que está lista para lo que venga.