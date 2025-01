Giro radical con lo último que Ángel Cristo ha contado sobre su hermana, Sofía Cristo

Faltan apenas unas horas para que Ángel Cristo vuelva a sentarse en ¡De Viernes! para responder públicamente a los últimos ataques de su madre. Sin embargo, hace apenas unos días, se produjo un giro radical en su relación con su hermana, Sofía Cristo. Y todo por lo último que ha contado sobre ella.

Durante un año entero, esta mediática familia se ha convertido en la protagonista indiscutible de la prensa social de nuestro país. Una situación que tiene su origen en las sorprendentes declaraciones que hizo el exsuperviviente durante su primera visita al mencionado programa de televisión.

Desde entonces, la relación entre Ángel Cristo y su familia se ha visto gravemente perjudicada. Tanto es así que, incluso, Bárbara Rey y Sofía Cristo han anunciado públicamente medidas legales contra él.

No obstante, lo que verdaderamente ha acabado con la paciencia del marido de Ana Herminia han sido las últimas declaraciones de su madre. En ellas, la vedette puso en duda todo su relato ante la audiencia de Telecinco.

Por ese motivo, este viernes, 10 de enero, Ángel Cristo volverá al programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. El joven se sentará para mostrar nuevas pruebas que respaldan su testimonio.

Sin embargo, unos días antes de su próxima intervención, La Razón se puso en contacto con él para conocer en qué punto se encuentra su relación con Bárbara Rey y Sofía Cristo. “No tengo la menor intención de reconciliarme con ellas”, aseguró el exsuperviviente de forma tajante.

Además, y aunque siempre se había centrado en el papel que ha desempeñado la vedette en este sonado conflicto familiar, Ángel Cristo no tuvo reparos en señalar a su hermana. “Es peor que mi madre”, asegura.

Ángel Cristo habla de Sofía Cristo: “Es mucho peor”

Ángel Cristo descarta cualquier posibilidad de reconciliación con su madre y su hermana. Y prueba de ello son las últimas y duras palabras que compartió con el citado medio de comunicación.

Tanto es así que, cuando preguntaron sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Bárbara Rey y Sofía Cristo en este 2025, su respuesta fue clara. Para él, no hay marcha atrás.

Además, Ángel Cristo aseguró que, a pesar de todo lo que ha dicho y de los ataques que ha recibido por parte de su madre, “mi hermana es mucho peor”.

Por otro lado, el exsuperviviente aseguró que tiene “mucho más material que puede levantar grandes polémicas”. “Y si no me queda más remedio, lo sacaré a la luz. No les tengo ningún miedo”, añadió a continuación.