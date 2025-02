Giro de 180 grados sobre el futuro de Ramon Pellicer en TV3: 'Estoy muy...'

El futuro de Ramon Pellicer en TV3 ha sido motivo de especulación en las últimas semanas. Con la cadena inmersa en una renovación de su imagen, los rumores sobre su posible salida del TN cap de setmana han cobrado fuerza.

Sin embargo, el veterano periodista rompió su silencio en el programa Col·lapse, presentado por Ricard Ustrell. Tras sus declaraciones, Pellicer dejó claro que su retirada no está en sus planes… al menos, por ahora.

Giro de 180 grados sobre el futuro de Ramon Pellicer en TV3

TV3 lleva meses trabajando en una actualización de su imagen, un proceso que traerá modificaciones en sus informativos. Aunque no se espera una transformación radical, sí se introducirán ajustes significativos, entre ellos, la posible reestructuración del TN cap de setmana.

En este contexto, uno de los cambios más comentados ha sido la posible despedida de Pellicer, quien es el rostro habitual del informativo de los fines de semana. La noticia fue adelantada por En Blau, alimentando la idea de un relevo generacional.

Ramon Pellicer responde: "No pienso en la jubilación"

Lejos de confirmar los rumores, Pellicer sorprendió con sus declaraciones en Col·lapse, donde dejó entrever que su salida no es inminente. Con la tranquilidad que le caracteriza, habló sobre su visión del trabajo y su futuro profesional.

"Cuando empecé me decían que era demasiado joven y ahora me dicen lo contrario: quizás eres demasiado mayor. No pienso en la jubilación. Recuerdo cuando mi abuelo, que trabajaba llevando una cisterna en un camión, y un día vino diciendo ‘he terminado’", empezó el catalán.

"Yo pensaba que ya no llevaría la cisterna y tenía al abuelo en casa, era un hallazgo, todo el tiempo lo dedicaba a la lectura, se zampaba mis libros de historia. Me quedó clavado que le cambió la vida. Yo estoy muy contento con mi vida y nada que marque una agenda lo cambie".

"Quiero que lo cambie mi pensamiento de las cosas. Mientras yo disfrute, me lo pase bien, pueda ser útil en mi día a día, seguiré trabajando", concluyó. Unas declaraciones que no dejaron indiferente a los espectadores de la televisión pública de Cataluña.

Un giro en los planes de TV3

Las palabras del periodista han dejado en el aire su futuro en la cadena. Aunque los cambios en los informativos siguen en marcha, parece que Pellicer no tiene intención de dar un paso al lado todavía.

Su permanencia podría alterar los planes iniciales de TV3 y mantenerlo como una de las caras más icónicas de la televisión catalana. Sea como sea, hasta el momento TV3 no ha confirmado ni desmentido nada.