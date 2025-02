Beatriz Archidona dice lo que todo Telecinco piensa sobre Terelu Campos: 'Es una...'

Beatriz Archidona ha roto su silencio para decir lo que todo Telecinco piensa sobre Terelu Campos: “es una profesional”. La presentadora de ¡De Viernes!, acudió a los Premios GenZ y habló largo y tendido sobre su compañera de programa. Entre otras muchas cosas, señaló cómo las Campos siempre están de actualidad y la manera en la que Terelu se toma estar en el foco.

“Es una profesional, sabe de qué va esto, quiero decir, da juego”, explicó Beatriz poniendo en valor a la hija de María Teresa Campos. Sobre si resulta fácil trabajar con ella, Archidona respondió de manera afirmativa negando los rumores que corren sobre los vetos que impone Terelu. “No hay ningún problema”, respondió la comunicadora.

Beatriz Archidona desvela lo que piensa de Terelu Campos

Beatriz Archidona triunfa cada semana al frente de ¡De Viernes!, junto a Santi Acosta. Ambos han conseguido que Telecinco remonte una franja horaria difícil de superar. No obstante, la actualidad se ha impuesto y parte de su éxito se lo deben a la familia de Terelu Campos.

No hay día en que las Campos no sean noticia y esto ha facilitado que a las hijas de María Teresa no les falte trabajo. Sobre cómo ha sido el regreso de Terelu a Mediaset, Beatriz habló en la alfombra roja de los Premios GenZ. “Es una profesional.”, desveló Archidona, diciendo así lo que todo Telecinco piensa sobre Terelu Campos.

De un tiempo a esta parte, parte del contenido de ¡De Viernes!, ha girado en torno a la familia Campos y sus últimas polémicas. Beatriz es consciente de ello y considera que Terelu tiene mucha paciencia para aguantar todas las semanas en el programa. Sin embargo, la larga trayectoria profesional de la colaboradora ha hecho que se tome con filosofía tener que apagar diariamente los fuegos que se producen.

“Terelu, yo creo que ya es una profesional, sabe de qué va esto. O sea, quiero decir, da juego”, opinaba Archidona. Según la presentadora, la madre de Alejandra Rubio se presta a participar de las polémicas, consciente del “mundillo en el que nos dedicamos”.

Esta actitud de Terelu ayuda al resto de sus compañeros a que trabajar con ella sea mucho más sencillo. Sobre todo, cuando se tratan temas más delicados.

Beatriz Archidona confiesa cómo es trabajar con Terelu Campos

Siempre se ha rumoreado que trabajar con Terelu no es sencillo por sus aires de grandeza y su deseo de destacar por encima del resto. Sobre si es diva o no, Beatriz desveló cómo es realmente trabajar con la colaboradora. “Para nada, respeta siempre al compañero”, aclaró Archidona destacando el compañerismo de la hermana de Carmen Borrego.

Para la presentadora, ¡De Viernes!, es un proyecto en común en el que todos los colaboradores “reman a favor”. Por lo que no hay lugar para los favoritismos, ni tampoco para los vetos como se ha especulado recientemente. “No hay vetos, hay muy buen rollo”, defendió Beatriz.

Aunque de vez en cuando existen roces entre los colaboradores, por lo general se respira un ambiente de paz en el plató. Terelu ha contribuido a ello, mostrándose como una más entre el grupo, aunque le haya tocado ser protagonista en alguna ocasión. En definitiva, para Archidona resulta sencillo trabajar con Terelu a pesar de las voces que se alzan en contra de la hija de María Teresa.

Más de un año lleva ¡De Viernes!, formando parte de la parrilla de Telecinco. Lo que comenzó siendo un proyecto tímido, poco a poco se ha ido posicionando como la apuesta de la semana. Gran parte de su éxito se lo debe a polémicas como la de Bárbara Rey o las protagonizadas por el clan Campos.

Archidona promete un contenido jugoso para más adelante con “una mujer top estrella”. Por el momento no hay nada confirmado, pero Beatriz apuesta que será un éxito.