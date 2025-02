Giro de 180º con lo que Tamara Falcó ha confesado sobre Íñigo Onieva: 'Yo estaba'

Tras todo el revuelo que se ha generado alrededor de Íñigo Onieva, Tamara Falcó ha dado un importante paso al frente. La socialité no se lo ha pensado dos veces a la hora de hacer una reveladora confesión que ha supuesto un giro radical en esta polémica: “Yo estaba”.

Este jueves, 20 de febrero, han saltado todas las alarmas alrededor del marido de la marquesa de Griñón. Y todo a raíz del confuso y misterioso gesto que tuvo en San Valentín.

Tal y como ha trascendido, aquel día, Íñigo Onieva fue visto y fotografiado en el hotel NH Collection Eurobuilding. Instalaciones en las que, según parece, permaneció durante tres horas, concretamente, desde las 22:00 horas hasta la una de la madrugada.

Como era de esperar, esta noticia ha generado un gran revuelo alrededor del empresario. Tanto es así que muchos ya han hablado de una nueva y posible infidelidad por parte del empresario.

Sin embargo, todo apunta a que se trata de un malentendido, y la encargada de aclarar qué es lo que realmente sucedió aquel día ha sido la propia Tamara Falcó. Horas después de que saliera a la luz esta información, la socialité ha sido vista en el desfile de Pedro del Hierro en la Semana de la Moda de Madrid.

Durante su presencia en dicho evento, la mujer de Íñigo Onieva no ha tenido ningún problema en despejar todas las dudas de los reporteros. “Yo le pedí que, por favor, no trajera prensa a nuestra cena de San Valentín porque la celebrábamos con unos amigos”, ha comenzado explicando la marquesa de Griñón.

Tamara Falcó hace una inesperada confesión sobre el último escándalo de Íñigo Onieva: “Yo estaba”

Tras esta confesión, Tamara Falcó ha explicado con todo lujo de detalles el motivo por el que Íñigo Onieva fue visto solo en un hotel en el Día de San Valentín. Y es que, tal y como ha asegurado la marquesa de Griñón, “se dedicó 35 minutos a esquivar a los reporteros que le seguían”.

De esta forma, la socialité ha confirmado que, al no poder esquivar a los reporteros, su marido decidió entrar en el hotel. Establecimiento del que, poco después, salió apresurado para dirigirse al restaurante donde la esperaba.

Además, Tamara Falcó ha asegurado que tras la cena ambos volvieron juntos a dicho hospedaje. Sin embargo, no entiende cómo nadie la vio entrar junto a Íñigo Onieva.

“Después volvimos los dos... Pero no entiendo por qué no me vieron a mí en el coche, porque yo estaba”, ha asegurado la marquesa de Griñón, desmintiendo así los rumores de infidelidad.