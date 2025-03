Gema López no aguanta más tiempo en silencio y confirma lo de María del Monte

Gema López no ha podido contenerse en Espejo Público ante todo lo que ha sucedido alrededor de María del Monte en estos días. Tanto es así que no ha tenido reparos en pronunciarse sobre la última polémica protagonizada por la artista y su mujer, Inmaculada Casal.

El pasado 28 de febrero, durante el Día de Andalucía, María se convirtió en una de las galardonadas con la Medalla de las Artes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que sucedió justo después de la entrevista que le hizo su esposa en el photocall de dicho evento.

Tras terminar de desarrollar su papel como reportera de Canal Sur, Inmaculada Casal intentó darle un beso a María del Monte, pero ella lo rechazó de forma inmediata. Un gesto que, como era de esperar, ha generado un gran revuelo en estos últimos días.

Tanto es así que esta misma mañana, Gema López y sus compañeros no han querido dejar pasar la ocasión para comentar esta polémica escena. Momento en el que la comunicadora no ha aguantado más y ha compartido con los espectadores lo que piensa al respecto.

Gema López estalla en pleno directo y se posiciona al lado de María del Monte: “Creo que no es el lugar”

Para poner en contexto a los televidentes, Gema López ha relatado todo lo que sucedió aquel día entre María del Monte y su mujer en el Teatro de la Maestranza:

“Inmaculada le quiso dar un beso a María, pero María le hizo la cobra, diciendo: «¿A dónde vas?». Este simple gesto ha servido para que durante todo el fin de semana, tanto en las redes sociales como en los programas de televisión, critiquen duramente a María”.

Además, Gema López también ha querido compartir con la audiencia de Espejo Público cuál fue la reacción de la artista. Palabras que pronunció en el plató de Y ahora Sonsoles:

“No soy muy expresiva en público ni quiero serlo. No sería coherente si digo: ‘Tengo una intimidad’ y después la vulnero. Le he dado 24.500 besos, pero después”.

En este momento, y después de recordar las últimas explicaciones de María del Monte, Gema López ha asegurado que estas declaraciones son “suficientes” para entender a la artista.

No obstante, Gema López también ha recordado que “hay gente que no lo ha visto así”. Prueba de ello son las críticas que ha recibido la cantante por parte de los internautas y de algunos críticos televisivos.

Como era de esperar, tanto Gema López como sus compañeros no han tardado en reaccionar a todos los comentarios que se han hecho sobre la cobra de María del Monte.

Por su parte, Laura Fa considera que “estas críticas son exageradas”, pero cree que “no somos conscientes de muchas realidades que tenemos interiorizadas”. “Es decir, yo detecto lo que es la gordofobia, pero muchas veces soy gordofóbica conmigo misma”, ha explicado a continuación.

Estas palabras han provocado una inmediata reacción en Gema López. Tanto es así que la copresentadora del programa no ha tardado en salir en defensa de María del Monte:

“¿Por qué exigimos a gente del colectivo que tenga que exponerse más que gente que no somos del colectivo?”, ha preguntado de forma retórica. “Yo recibo este premio, mi pareja me entrevista y me va a dar un beso y le digo: «¿Dónde vas?», porque creo que no es el lugar”, ha sentenciado Gema López.