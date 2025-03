Emoción absoluta por las palabras que María del Monte ha dedicado a Inmaculada Casal

El pasado viernes 28 de febrero, Día de Andalucía, María del Monte vivió una jornada inolvidable. La cantante recibió la Medalla de las Artes de Andalucía, un reconocimiento que compartió con otros grandes nombres como Pablo Alborán y Karina. Sin embargo, lo que se convirtió en el momento más comentado de la jornada fue su inesperado gesto con su mujer, Inmaculada Casal.

Todo ocurrió cuando Inmaculada Casal, periodista y pareja de la artista, entrevistó a María del Monte tras recibir su galardón. Al finalizar, Casal intentó darle un cariñoso beso, pero la cantante esquivó el gesto de forma inesperada. La escena no tardó en hacerse viral, desatando toda clase de comentarios en redes sociales.

Horas después, María del Monte conectó en directo con el programa Y ahora Sonsoles, espacio en el que colabora. Como era de esperar, los colaboradores no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle por el llamativo momento que había protagonizado con su mujer.

María del Monte habla sobre Inmaculada Casal en Y ahora Sonsoles

Con su característica sinceridad, María del Monte aclaró lo ocurrido. "Yo no soy muy expresiva en público", confesó entre risas.

Pero María del Monte no quiso dejar el tema ahí y añadió un detalle que hizo sonreír a todos: "Luego la he cogido y le he dado 2 mil besos". Una revelación que desató las carcajadas en el plató.

Emoción por las palabras que María del Monte ha dedicado a Inmaculada Casal

Inmaculada Casal, que se encontraba a su lado durante la videollamada, también intervino con humor. "Hay que ver lo que me ha hecho", dijo, provocando la risa generalizada. Pero el momento más emotivo llegó cuando María del Monte quiso zanjar el tema con unas palabras que emocionaron a todos los presentes.

"Ella es un pilar fundamental de mi vida", declaró la artista, mirando con ternura a su pareja. La declaración provocó un estallido de aplausos en el plató y un ambiente cargado de sentimientos. Sin duda, una muestra más de la complicidad y el amor que une a la pareja.

Las redes sociales pronto se hicieron eco de estas declaraciones, llenando de mensajes de apoyo y admiración a María del Monte e Inmaculada Casal. A pesar del inesperado momento viral, la cantante ha demostrado, una vez más, que el amor y la complicidad están por encima de todo. Un día de Andalucía que quedó marcado por la emoción, los reconocimientos y las palabras más bonitas.