Gema López deja a todos en silencio con su revelación sobre María José Campanario

Una vez más, Gema López ha logrado dejar sin palabras a todos con una de sus impactantes revelaciones. Bomba que, en este caso, está directamente relacionada con María José Campanario.

Esta misma mañana, los colaboradores de Espejo Público han dedicado parte de su emisión a comentar y analizar las últimas interacciones de la odontóloga en las redes sociales. Y es que, según han confirmado, en estos días ha tenido algún que otro “enganchón” con varios internautas.

Según han desvelado Gema López y sus compañeros, una de sus grandes polémicas está relacionada directamente con su hija Julia. Momento en el que ha leído uno de los comentarios de María José Campanario.

“Ni pu*** idea tienes de cómo es mi hija, así que cállate la boca”, le dijo la mujer de Jesulín a una usuaria. “¿Tú me vas a callar?”, le preguntó inmediatamente esta persona anónima.

“Igual en el juzgado sí te callas... Cómo vuelvas a hablar o insinuar algo de alguno de mis hijos[…]Así que, si tienes co***, dime cómo es mi hija”, le respondió María José Campanario.

Unas conversaciones que, según han dejado al descubierto desde el programa de Gema López, están siendo bastante frecuentes. Y es que el principal objetivo de la odontóloga es que se respete la privacidad de sus hijos, a pesar de que Julia Janeiro expone su vida en redes sociales.

Gema López sorprende con la última revelación que ha hecho sobre María José Campanario

Tal y como hemos podido ver en todos estos años, han sido contadas las ocasiones en las que María José Campanario ha hablado de su familia en público. Sin embargo, hace unos días rompió su silencio a través de un comunicado emitido por sus abogados.

A raíz de la mayoría de edad de su hijo Jesús Alejandro, la mujer de Jesulín pidió expresamente que se respetara la privacidad del joven. Además, aprovechó para desautorizar la difusión de cualquier imagen suya.

Después de poner sobre la palestra los últimos conflictos que ha tenido María José Campanario con varios usuarios de las redes sociales, Gema López ha roto su silencio. Y todo para compartir su opinión personal sobre la cuestionable actitud de la odontóloga.

“La verdad es que es superllamativa la reacción”, ha asegurado la copresentadora de Espejo Público. Momento en el que ha querido poner en contexto a todos los espectadores sobre el último encontronazo que ha tenido la socialité:

“A raíz del comunicado, hay un usuario que se mete, no con el niño, sino con la niña[Julia]: «Claro, para que no te salga como tu hija». Y a raíz de ahí, entra ella en un bucle… Que yo entiendo la defensa, pero lo que no entiendo es que entre ahí”.

Sin embargo, lo que verdaderamente no entiende Gema López es que María José Campanario haya “entrado ahí”, habiendo tenido experiencias previas en las redes sociales. “No entiendo que entre ahí, a no ser que esté en un momento en el que estuviese nerviosa o saturada”, ha añadido a continuación.